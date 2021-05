ISRAEL - Penasihat Keamanan Nasional Israel Meir Ben-Shabbat menegaskan intervensi internasional atau intervensi asing hanya akan memberi "penghargaan" kepada mereka yang memprovokasi kerusuhan.

Ini diungkapkan Ben-Shabbat ketika menerima pernyataan Washington prihatin atas bentrokan kekerasan antara pasukan keamanan dan warga Palestina di Yerusalem.

Menurut laporan media, Ben-Shabbat mengatakan kepada Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS) Jake Sullivan selama panggilan telepon bahwa intervensi internasional dalam peristiwa tersebut, yang telah menyaksikan kerusuhan harian di Kota Tua dan lokasi lain di ibu kota, hanya memberi penghargaan kepada mereka yang menghasut kerusuhan.

“Israel menangani peristiwa tersebut di luar posisi kedaulatan, secara bertanggung jawab, dan dengan akal sehat meskipun ada provokasi," kata Ben Shabbat, menurut sumber diplomatik yang akrab dengan percakapan yang dikutip oleh laporan media Ibrani.

Ben Shabbat melanjutkan dengan mengatakan campur tangan internasional adalah "hadiah bagi para perusuh dan mereka yang mengirim mereka yang berharap untuk menekan Israel".

Dia mengatakan kepada Sullivan, akan lebih membantu jika tekanan diarahkan pada mereka yang menghasut kekerasan.

Seperti diketahui, pada Minggu (9/5), Sullivan telah menelepon Ben Shabbat untuk membahas "kekhawatiran serius Washington tentang situasi di Yerusalem, termasuk konfrontasi dengan kekerasan di Haram al-Sharif / Temple Mount selama hari-hari terakhir Ramadhan".

Panggilan telepon itu datang beberapa jam sebelum pawai tahunan yang dijadwalkan dari ribuan nasionalis Yahudi melalui Kota Tua sebagai bagian dari perayaan Hari Yerusalem, yang dikhawatirkan beberapa pejabat keamanan dapat menyebabkan situasi memanas.

Tanpa memberikan rincian, Sullivan mencatat keterlibatan baru-baru ini oleh pejabat senior AS dengan rekan-rekan Israel dan Palestina bersama dengan pemangku kepentingan regional utama dalam upaya untuk memulihkan ketenangan.

“Sullivan juga menegaskan kembali keprihatinan serius Amerika Serikat tentang potensi penggusuran keluarga Palestina dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah," kata pernyataan Gedung Putih, merujuk pada salah satu masalah utama di balik protes massal di Yerusalem Timur selama seminggu terakhir.

Sullivan mendorong Ben-Shabbat "untuk mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan ketenangan selama peringatan Hari Yerusalem," dalam referensi yang jelas untuk "Flag March" yang dijadwalkan pada Senin (10/5), yang merayakan klaim Israel atas kota tersebut.

“Komitmen AS terhadap keamanan Israel dan untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di seluruh Timur Tengah, dan meyakinkan Tuan Ben-Shabbat bahwa AS akan tetap terlibat penuh di hari-hari mendatang untuk mempromosikan ketenangan di Yerusalem,” ungkap penasihat keamanan nasional Presiden AS Joe Biden ini.

