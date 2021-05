Memasuki tahun ajaran baru, sebagian besar calon mahasiswa mulai sibuk mencari dan dan daftar kuliah di universitas terbaik di dalam Negeri. Terlebih saat ini keunggulan sebuah perguruan tinggi dinilai bagaimana universitas tersebut mampu berdaptasi dengan situasi dan kondisi di tangah Pandemi Covid-19 dan kebiasaan baru.

Beberapa waktu yang lalu, Profesor Adang Suhendra, Dekan Falkutas Teknologi Industri Universitas Gunadarma menyampaikan informasi suputar Universitas Gunadarma yang disiarkan langsung di tujuh Kota tiga Provinsi melalui radio Megaswara Bogor. Pada kesempatan tersebut, Adang menjelaskan tentang ‘Big Data’ dalam dunia IT, mengingat Universitas Gunadarma dikenal luas sebagai universitas berbasis information technology (IT).

“Saat ini mengubah data yang tadinya analog, kertas ataupun di beberapa perangkat sekarang sudah beralih ke digital. Artinya ketika dunia digital itu tumbuh maka data ataupun hasil dari rekeman dari perangkat tersebut sekarang sudah bisa disimpan dengan mudah,” kata Adang.

Adang juga menjelaskan kurikulum di seluruh program studi di Universitas Gunadarma sudah dikembangkan dengan muatan teknologi yang relevan dengan kebutuhan di era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0. Universitas Gunadarma mendatangkan para ekspertis yang didatangkan dari luar. Tak hanya itu saja, UG juga memiliki mesin DGX A100 dengan keunggulan mumpuni dibandingkan mesin super komputer lainnya karena memiliki 8 buah Graphical Processing Unit (GPU).

“ Ada praktikum one and only dimana Universitas Gunadarma menyediakan fasilitas yang sangat lengkap. Dan teknologi ini berlaku di semua jurusan di Universitas Gunadarma yang juga diberi muatan teknologi informasi terbaru,” tutur Adang.

Prof. Budi Hermana selaku kapala BAPSI Universitas Gunadarma memberikan informasi seputar pendaftaran di Unversitas Gunadarma pada situasi dan kondisi pandemi. Ia mengatakan saat ini Universitas Gunadarma sudah menerapkan proses belajar mengajar dengan pendekatan yang lebih inovatif dan interaktif. Sebab, dengan adanya perubahan yang cukup signifikan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas Gunadarma termasuk dalam proses pendaftaran dengan pembiasaan baru.

“ Kalo saya kilas balik, kasus pertama Covid-19 itu kan terjadi pada bulan Maret tahun lalu dimana merupakan pendaftaran mahasiswa baru juga. Ini tentunya saya katakan kemampuan Universitas Gunadarma sungguh luar biasa dalam kondisi pembiasaan baru ini. Pendaftaran tetap berjalan dan Alhamdulillah masyarakat masih percaya bahkan cenderung meningkat. Kenapa? Karena kemampuan adaptasi Gunadarma bisa dilihat secara daring juga,” kata Budi.

BACA JUGA: Jangan Lewatkan Berbagai Kemudahan Berkuliah di Universitas Gunadarma

Lanjut Budi, masyarakat juga tak perlu khawatir jika ingin menitipkan putra dan putrinya mulai meniti ke jenjang pendidikan D3 hingga S1, karena Universitas Gunadarma sudah menyiapkan semua fasilitas yang memudahkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing bahkan tidak perlu datang langsung ke Universitas Gunadarma.

“ Sejak Februari kita sudah buka pendaftaran dan Alhamdulillah responnya luar biasa. Dimana pun berada, kapan-pun 24 jam dengan gadget sudah bisa masuk ke Universitas Gunadarma,” ucap Budi.

Budi juga menjelaskan berbagai kemudahan atau tahapan yang diberikan untuk para calon mahasiswa baru untuk daftar kuliah di Universitas Gunadarma. Dimulai prosesnya dari register, memasukkan semua data dengan benar dan metode pembayaran pun dapat dilakukan dengan mudah.

“ Agar proses pedaftaran berjalan lancar, jangan lupa untuk memasukan data, nomor telepon dengan benar ,” katanya.

Guna memudahkan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, perpustakaan, administrasi akademik untuk seluruh mahasiswa, Universitas Gunadarma yang berbasis teknologi komputer yang menunjang segala aktivitas perkuliahan maupun non perkuliahan, mempunyai beberapa layanan yang dapat diakses oleh mahasiswa maupun dosen.

Nah, bagi kamu yang masih bingung mau kuliah di mana? Langsung saja daftarkan segera diri kamu ke Universitas Gunadarma. Untuk informasi dan registrasi, kamu bisa langsung membuka http://pendaftaran.gunadarma.ac.id.

CM

(yao)