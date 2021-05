BANDUNG - Di tengah kondisi jalanan yang sempit dan macet, menjadi tantangan sendiri bagi mobil ambulans melintas. Seperti halnya di Indonesia, perlu caar tersendiri untuk bisa memecahnya.

Namun, tantangan ambulans membawa pasien agar cepat mendapat pertolongan, tak hanya soal jalanan macet dan sempit. Tetapi juga ada soal attitude masyarakat yang mestinya dengan sukarela memberi jalan ketika ada suara sirine urgen.

Tapi yang menarik, sebuah potongan video seorang anak kecil membantu membuka jalan bagi ambulan viral di media sosial. Pada potongan video pendek itu, tampak seorang anak membantu agar ambulan dapat lewat di tengah padatnya mobil di sisi kanan dan kiri.

Informasi yang dihimpun, video itu diambil di sebuah ruas jalan di Bandung. Tampak berjejer mobil plat D di samping kanan dan kiri. Aksinya itu pun membuat kagum banyak netizen.

"Barang siapa yang selalu mempermudah jalan orang lain maka Allah akan meluaskan jalan kita pula," tulis akun @fransriogu***.

Langkah anak kecil membuka jalan bagi ambulan juga mendapat respons dari akun asing @theobek***. "hope the ambulance driver gave him some money," katanya.

Netizen lain juga ada yang menimpali agar anak tersebut yang tampil di televisi untuk berbagi kisahnya. Ada juga meminta agar dibiayai pendidikannya. "Biaya dia sampai jadi menteri perhubungan," tulis @spotsan***.jkt.

(aky)