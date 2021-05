Kesempatan kali ini #AIAPedia membahas mengenai Pembatalan Polis. Apa risikonya dan bagaimana melakukan pembatalan polis.

Sebelum menjelaskan lebih jauh soal itu, sebaiknya diingat lagi betapa pentingnya memiliki perlindungan asuransi, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini. Karena bagaimana pun situasi yang tak diinginkan kadang datang tak terduga.

Memiliki asuransi adalah sebuah keputusan dan komitmen yang panjang, dan bukan hal yang tidak mungkin di tengah komitmen ini, ada sebagian orang yang berubah pikiran atau rencana sehingga ingin membatalkan polisnya.

Aidil Akbar, Financial Planner, berpesan, bila kamu mau membatalkan polis, kamu harus mempertimbangkannya dengan sangat matang. Ingat, dengan melakukan ini, kamu jadi kehilangan rasa aman dalam perlindungan asuransi.

Maka sebelum memutuskan untuk membatalkan polis asuransi kamu, ikuti informasi berikut baik – baik.

Sebelum membatalkan polis pastikan kamu sudah mempertimbangkan semuanya dengan bijaksana. Maka penting bagi kamu untuk memahami dulu risiko dan kerugian apa saja yang akan terjadi jika kamu membatalkan polis asuransi.

Misalnya pahami dulu ketentuan asuransi kamu, mengenai pengembalian premi yang sudah kamu bayarkan. Apakah ada biaya pembatalan atau biaya-biaya lain yang mesti kamu bayarkan? Berapa premi yang akan dikembalikan atau kamu dapatkan?

Pikirkan baik-baik apa risiko dan kerugian apa yang akan terjadi, jika kamu tidak memiliki perlindungan asuransi.

Nah, ini dia beberapa hal penting yang wajib kamu pertimbangkan jika kamu tetap ingin melakukan pembatalan polis, yaitu:

● Kamu akan kehilangan rasa aman karena tidak memiliki perlindungan asuransi;

● Untuk kamu yang juga mengambil asuransi/proteksi kesehatan, kamu tidak bisa mendapatkan fasilitas kesehatan yang maksimal bila asuransi kamu dibatalkan;

● Ketika kamu memutuskan ingin membeli produk asuransi baru suatu hari nanti, maka biaya premi dan biaya asuransi yang akan kamu bayarkan akan meningkat karena mengikuti usia kamu saat membeli itu.

Pahami pembatalan polis asuransi. (Foto: Dok.AIA)

Free Look Period

Ketika pertama dan di awal kamu membeli asuransi, kamu akan mendapatkan fasilitas Free Look Period ini. Nah, Free Look Period adalah jangka waktu yang diberikan pihak asuransi untuk calon nasabahnya, di mana waktu ini dapat digunakan nasabah untuk mempelajari dan cari tahu lebih dalam mengenai isi dari polis asuransi yang telah dibeli. Free Look Period adalah HAK KAMU.

Jika pada akhirnya kamu memutuskan untuk tidak jadi membeli produk asuransi, maka kamu berhak untuk mengajukan pembatalan polis asuransi di masa Free Look Period ini dan pihak asuransi akan membatalkan polis kamu dan memberikan kembali premi yang sudah kamu bayarkan, setelah potongan biaya administrasi tentunya.

Dalam proses pembatalan polis asuransi ini, pihak penyedia asuransi akan mengembalikan kepada kamu Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi dengan biaya-biaya tertentu, seperti biaya penerbitan polis, biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada), dan manfaat asuransi yang sudah pernah dibayarkan atas polis ini.

Jika pembatalan polis kamu dilakukan setelah masa Free Look Period berakhir, maka nilai tunai akan mengikuti ketentuan produk yang dijelaskan dalam dokumen polis.

Jika sudah yakin ingin membatalkan polis, berikut langkahnya.

Pertama, kamu bisa hubungi Customer Care untuk mendapat penjelasan mengenai surat dan dokumen apa yang harus dilengkapi untuk melakukan pembatalan polis. Customer Care akan memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan apa yang berlaku sesuai dengan polis asuransi yang kamu miliki.

Lalu, lengkapi dokumen yang diminta pihak asuransi dan ajukan surat pembatalan polis ke pihak penyedia asuransi. Setelah menerima dokumen pembatalan, pihak penyedia asuransi akan minta penjelasan kenapa kamu memilih untuk membatalkan produk asuransi, dan akan memberikan opsi produk asuransi lain yang lebih cocok untuk kamu.

Dalam kondisi seperti saat ini, kita sangat membutuhkan manfaat proteksi kesehatan dan jiwa, juga proteksi dari risiko finansial yang tidak terduga. Pastikan kamu telah mempertimbangkan dengan cermat alasan pembatalan polis kamu. Jangan sampai kamu mengalami kerugian finansial akibat resiko yang tidak terproteksi di kemudian hari, karena kamu telah memutuskan membatalkan polis.

