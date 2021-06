DENPASAR - Imigrasi terus memburu empat warga negara asing (WNA) yang ada di video pesta seks di sebuah vila di Canggu, Kuta Utara. Mereka diperkirakan masih berada di Bali.

"Diperkirakan masih di Bali," kata Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali Jamaruli Manihuruk, Kamis (3/6/2021).

Dia menjelaskan, petugas imigrasi telah mendatangi vila yang digunakan untuk menggelar pesta seks. Namun keempat bule itu sudah tidak berada di lokasi.

Identitas bule yang terdiri tiga laki-laki dan satu perempuan juga belum didapat. Diduga nama-nama di video adalah samaran. Meski demikian, Jamaruli optimis bisa menemukan para pelaku.

"Pengalaman kami sebelumnya, walupun disamarkan ya ditemukan juga," ucapnya. Sedangkan satu perempuan warga lokal yang ikut dalam pesta seks tersebut akan diburu oleh polisi.

Jamaruli memastikan, keempat bule itu harus menjalani proses pidana sebelum dideportasi. "Itu pidana umum. Tapi, nanti akan ada rekomendasi dari instansi lain. Kita melakukan deportasi setelah dipenjara langsung dipulangkan," ujarnya.

Seperti diberitakan, Bali digemparkan oleh video pesta seks warga negara asing (WNA) yang tersebar melalui aplikasi Tiktok.

Ada dua video syur yang tersebar. Video pertama diperankan oleh empat bule, terdiri tiga laki-laki dan satu perempuan. Isinya yaitu tiga bule pria sedang menyantap makanan ringan yang diletakkan di atas alat vital dan kedua payudara bule perempuan.

Sedangkan video kedua diperankan oleh lima peserta. Terdiri tiga bule laki-laki dan dua perempuan, yaitu satu bule dan satu warga lokal. Isinya yaitu pesta seks foursome. Video kedua disertai judul "Welcome to our new porn vila".

