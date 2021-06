WASHINGTON - Sejumlah situs web utama tidak dapat dibuka pada Selasa pagi (8/6) karena putusnya sambungan internet dari perusahaan layanan cloud Fastly.

Situs yang terkena dampak adalah kantor berita CNN, The Guardian and The New York Times, platform streaming Twitch dan situs web pemerintah Inggris.

Semuanya kembali normal dalam beberapa jam. Putusnya sambungan internet itu memaksa situs CNN di beberapa kota Asia, seperti Hong Kong dan Singapura, tidak dapat diakses. Sementara di Tiongkok, di mana sebagian besar situs media asing diblokir secara permanen, tidak terlalu banyak yang memberitakan soal putusnya sambungan internet itu.

Sekitar satu jam setelah mengakui adanya masalah itu, Fastly mengatakan “masalah yang ada telah diidentifikasi, perbaikan telah dilakukan.” Perusahaan itu mengatakan isu konfigurasi layanan menimbulkan gangguan dan menambahkan bahwa hal itu merupakan gangguan singkat internal.

Fastly, yang berkantor di San Francisco-California, adalah jaringan pengiriman konten yang menghubungan server komputasi cloud ke banyak situs internet yang populer. Server-server ini menyimpan gambar atau foto, video dan konten lain di berbagai tempat di seluruh dunia agar lebih dekat dengan penggunanya. Kedekatan lokasi ini membuat para pengguna dapat mengakses konten tersebut lebih cepat.

Putusnya sambungan internet itu terjadi sekitar satu bulan setelah serangan dunia maya yang menyebabkan operator jaringan pipa BBM terbesar di Amerika Serikat (AS) terpaksa menghentikan operasinya selama enam hari.

(sst)