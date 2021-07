VIDEO pesan Idul Adha Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada anggota partai berkuasa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menjadi viral di media sosial. Pasalnya, dalam video tersebut sang presiden tampak tertidur sesaat di tengah-tengah pidato pesannya.

Di video itu Erdogan terlihat menghentikan pidatonya sesaat dan memejamkan mata selama beberapa detik, sebelum melanjutkan ucapan Idul Adha kepada sesama anggota AKP.

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan falls asleep for a moment addressing his members of the ruling AKP, pic.twitter.com/Ky0PsegOxZ— syrseal (@syrseal44) July 23, 2021