Jakarta – Turnamen MSI Gaming Arena (MGA) University Championship, turnamen VALORANT pertama untuk tingkat universitas di Indonesia, telah memperpanjang periode pendaftarannya untuk memberikan kesempatan bagi para peserta di seluruh Indonesia yang sudah tidak sabar untuk mengikuti kegiatan pertama persembahan One Up Organizer melalui One Up Campus Tour 2021 bersama dengan MSI Gaming Arena.

“Begitu banyak permintaan yang masuk ke kami untuk segera membuka pendaftaran bagi kampus-kampus yang berada di luar wilayah Jawa. Oleh karena itu, kami dengan antuasias membuka pendaftaran bagi seluruh wilayah Indonesia yang sudah bersemangat untuk mengikuti turnamen MGA University Championship. Tidak hanya itu, kami juga memperpanjang waktu pendaftaran untuk membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi teman-teman mahasiswa untuk merasakan turnamen esports professional,” ujar Edwin sebagai VP of Business Development dari One Up Organizer.

Tidak hanya itu, MGA University Championship juga menambah jumlah hadiah bagi para pemenang menjadi total Rp30 juta beserta dengan beberapa hadiah tambahan berupa produk MSI bagi para pemenang nanti. Juara pertama dari MGA University Championship akan mendapatkan hadiah sebesar Rp10 juta, juara kedua mendapatkan Rp6 juta, dan juara ketiga mendapatkan Rp4 juta.

Tidak ketinggalan, tim di posisi keempat mendapatkan Rp3 juta dan posisi kelima dan keenam masing-masing mendapatkan Rp1,5 juta. Sementara bagi tim di posisi ketujuh sampai kesepuluh, juga berkesempatan untuk membawa pulang hadiah masing-masing sebesar Rp1 juta. Bagi Most Valueable Player (MVP) dari turnamen MGA University Championship dapat membawa pulang produk MSI GF63 Thin 10SCSR-1460ID dimana statistik K/D/A akan dilihat dari awal perjalanan pemain dari babak kualifikasi hingga ke Grand Final.

Para penonton pun berkesempatan untuk memberikan voting untuk kategori Most Favorite Player dimana satu dari 50 pemain di turnamen MGA University Championship dapat memenangkan MSI VIGOR GK30 Gaming Keyboard sebagai MGA University Championship: Most Favorite Player Audience Choice.

Senada dengan Edwin, Michael Liang selaku Country Manager dari MSI Indonesia mengatakan antusiasmenya yang tinggi dari perguruan-perguruan tinggi di Indonesia untuk mengambil bagian dari turnamen VALORANT di MGA University Championship.

"Oleh karena itu, kami juga ingin memberikan kontribusi lebih dengan memberikan hadiah-hadiah tambahan, juga kami sangat antusias dalam menantikan pemain-pemain terbaik dan sportif dalam turnamen ini,” katanya.

MGA University Championship Powered by One Up Campus Tour merupakan bagian dari rangkaian program MSI untuk tingkat universitas, menampilkan game FPS populer dari Riot Games, VALORANT. Program ini menjangkau wilayah Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, Vietnam dan Indonesia. Informasi lebih detail mengenai MGA University Championship dapat mengunjungi MGA University Championship.

Babak turnamen Group Stage MGA University Championship akan dimulai 6-8 September 2021, yang akan dilanjutkan dengan babak Grand Final pada 11-12 September 2021. Tonton live stream MGA University Championship di YouTube One Up Organizer dan kunjungi campustour.oneup.co.id dan follow MSI Facebook, Instagram dan YouTube juga One Up Organizer Instagram dan YouTube untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai MGA University Championship 2021. (CM)

