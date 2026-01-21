Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Viral WNI Berhijab Jadi Pasukan Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat, Bagaimana Aturannya?

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |12:46 WIB
Viral WNI Berhijab Jadi Pasukan Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat, Bagaimana Aturannya?
Viral WNI Berhijab Jadi Pasukan Khusus Angkatan Darat Amerika Serikat
A
A
A

JAKARTA Viral di media sosial video perempuan berhijab Warga Negara Indonesia (WNI) memakai seragam tentara Amerika Serikat (AS). Video tersebut langsung menjadi sorotan di masyarakat.

Video yang diunggah akun Instagram @bunda_kesidaa, dilihat Okezone, Rabu (21/1/2026), memperlihatkan momen haru saat mengantarkan putrinya ke bandara untuk bertugas sebagai tentara Amerika Serikat.

Seragam bagian dada sebelah kiri tertulis "US Army" yang diketahui merupakan tentara Angkatan Darat AS. Perempuan yang diketahui bernama Syifa itu berpamitan dengan ayah dan ibunya.

Dalam tayangan, Sang ibu terlihat memberikan semangat dan doa kepada putri yang disapa olehnya sebagai kakak.

Syifa merupakan bagian dari pasukan Angkatan Darat AS. Dia bergabung dengan Garda Nasional atau National Guard.

Diketahui, National Guard merupakan komponen cadangan militer AS yang direkrut oleh masing-masing negara bagian. Namun Syifa bukan bertugas di garda depan pertempuran. Melainkan di bagian office atau administrasi.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas beberapa waktu lalu mengatakan, seorang WNI akan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis jika yang bersangkutan terbukti menjadi tentara di negara asing.

“Saya tegaskan, jika seorang WNI menjadi tentara di negara asing maka secara otomatis yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan, ini sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Pasal 23 huruf d & e” ujar Supratman.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/338/3196491/viral-Abcw_large.jpg
Polisi Periksa Pandji Pragiwaksono Usai Minta Pendapat Saksi Ahli soal Konten Mens Rea
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/340/3196460/viral-Z78X_large.jpg
Viral! Masjid Baret Merah Kopassus Bintang 4, Mendadak Ramai Diserbu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/338/3196301/pramono_anung-gtom_large.jpg
Viral Sampah Menggunung di Tanggul Laut Muara Baru, Pramono: Kita Bersihkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/337/3195886/viral-iJQo_large.jpg
Viral Biduan Goyang Erotis di Panggung Isra Mikraj
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195663/viral-aLpf_large.jpg
Viral Tutup Exit Tol Rawa Buaya Jakbar, 6 'Pak Ogah' Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/338/3195589/viral-Bhtw_large.jpg
Viral Transjakarta Adang Mobil Lawan Arah di Matraman, Ini Kata Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement