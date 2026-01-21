Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Penumpang Perempuan Tewas di Stasiun Gondangdia, Loncat dari Peron Tertabrak Kereta

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 21 Januari 2026 |19:49 WIB
Kronologi Penumpang Perempuan Tewas di Stasiun Gondangdia, Loncat dari Peron Tertabrak Kereta
Kronologi Penumpang Perempuan Tewas di Stasiun Gondangdia, Loncat dari Peron Tertabrak KRL (Okezone/Ari Sandita)
JAKARTA - Kepala Stasiun Gondangdia, Satia Tarta Gunada membenarkan adanya seorang penumpang loncat dari peron 1 Stasiun Gondangdia, Jakarta, saat kereta hendak masuk ke stasiun, Rabu (21/1/2026). Korban akhirnya meninggal dunia usai tertabrakkereta.

1. Loncat Tertabrak Kereta

"Kebetulan pas loncat kereta masuk. Jenis kelamin perempuan dengan identitas tadi atas nama Aisyah, Pancoran, Jakarta dengan usia kelahiran tahun 2007," ujarnya pada wartawan, Rabu (21/1/2026).

Ia mendapatkan informasi dari petugas sekuriti Stasiun Gondangdia yang bertugas di peron 1 atas nama Daniel. Petugas menyebutkan adanya penumpang yang loncat dari peron sekira pukul 17.50 WIB.

"Loncat pas kereta api mau masuk. Pas ditemukan masih ada denyut nadi, pas dibawa ke RS PGI Cikini sudah meninggal. Meninggalnya di dalam ambulans saat dibawa ke RS," tuturnya.

Dia menambahkan, korban perempuan itu ditemukan masih bernyawa saat loncat dari atas Peron 1 Stasiun Gondangdia arah Kota Jakarta. Namun, korban meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.


 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
