PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL), member dari Zuellig Pharma, sebuah perusahaan layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, baru-baru ini dianugerahi penghargaan ‘Community Initiative’ dan 'Outstanding Leader in Asia' untuk Presiden Direktur APL, Christophe Piganiol, di Asia Corporate Excellence & Sustainability (ACES) Awards 2021.

Diselenggarakan setiap tahun, ACES Awards merupakan penghargaan internasional bergengsi yang mengakui para pemimpin yang menginspirasi, perusahaan yang mendukung kegiatan sustainability, dan juga memberikan kontribusi bisnis bagi masyarakat luas dan industri secara global.

Penghargaan 'Community Initiative' diberikan kepada APL berkat kontribusi signifikan yang telah dilakukan terhadap masyarakat, memiliki tujuan yang jelas dan tingkat keterlibatan yang tinggi, mulai dari karyawan hingga manajemen, dalam program keberlanjutannya, serta memiliki keselarasan yang kuat dengan aktivitas bisnis perusahaan.

Di Indonesia sendiri, APL juga fokus pada program keberlanjutan untuk mendukung, meningkatkan, dan memperkuat komunitas di Indonesia dan membangun masa depan yang lebih sehat bagi Asia melalui empat pilar utama: Improving Health Outcomes, Nurturing Talent, Respecting the Environment, dan Setting the Highest Standards of Integrity.

Dalam penghargaan yang sama, Presiden Direktur APL, Christophe Piganiol, juga dinobatkan sebagai 'Outstanding Leader in Asia'. Penghargaan tersebut diberikan kepada Dia atas kemampuannya dalam mengembangkan memimpin, dan menggerakan tim agar berkontribusi besar terhadap pertumbuhan bisnis perusahaan.

Christophe percaya bahwa aspek besar dari kesuksesan adalah cara bagaimana seorang pemimpin dapat memimpin timya dengan sikap peduli, yang merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, dan sesuatu yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Ia juga mengatakan jika merupakan suatu kehormatan baginya karena berhasil mendapatkan penghargaan ‘Community Initiative’ dan ‘Outstanding Leader in Asia’. Di APL, keberlanjutan telah tertanam dalam DNA di bawah empat pilar.

"Kami memiliki inisiatif yang bertujuan untuk membantu masyarakat dan membangun masa depan Indonesia yang lebih sehat. Pengakuan atas hasil kerja kami ini, akan memberikan energi bagi kami untuk terus memperhatikan aspek keberlanjutan dalam semua hal yang kami lakukan," katanya.

Tim manajemen APL, termasuk Christophe Piganiol, Presiden Direktur PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL), anggota Zuellig Pharma, Willi Adrian S, APL GM Distribution, menanam pohon sebagai upaya kami berkontribusi dalam mengurangi jejak karbon.

Keistimewaan mendapatkan penghargaan sebagai ‘Outstanding leader in Asia”, memperkuat tekad APL untuk memberikan lingkungan yang lebih kondusif bagi tim untuk berkembang, dan membantu masyarakat luas dengan fokus khusus untuk mengembangkan generasi pemimpin berikutnya, yang bersemangat untuk mendorong inovasi yang dapat membuat perawatan kesehatan lebih mudah diakses oleh masyarakat Indonesia.

Selain itu di ACES Award, Zuellig Pharma juga dianugerahi gelar lainnya, antara lain sebagai ‘’Top Sustainability Advocates in Asia’ untuk kantor regional Zuellig Pharma dan ‘Industry Champions of the Year’ for Zuellig Pharma Singapore.

PT Anugerah Pharmindo Lestari (APL), member dari Zuellig Pharma, telah berhasil melayani pasar kesehatan Indonesia sejak 1985. Dengan tujuan untuk membuat perawatan kesehatan lebih mudah diakses oleh masyarakat, APL menyediakan distribusi kelas dunia, komersial, & layanan digital untuk mendukung pertumbuhan kebutuhan perawatan kesehatan di seluruh geografi yang kompleks dan lingkungan multi-channel di Indonesia.

Tim APL melayani hampir 60.000 fasilitas medis di 434 kota dan bekerja dengan lebih dari 50+ klien, termasuk 10 perusahaan farmasi teratas di dunia. APL mengoperasikan 1 pusat distribusi nasional yang canggih, satu pusat distribusi regional, & 25 gudang kelas farmasi.

Baru-baru ini, APL juga meluncurkan APL Center of Excellence untuk mengembangkan layanan digital baru dan solusi untuk ekosistem perawatan kesehatan di Indonesia. Sejak saat itu, APL fokus bekerja untuk pembuatan data, solusi digital dan manajemen penyakit. CM

