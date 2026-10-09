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Laporan Media: Trump Rencanakan Serangan Militer ke Iran Sebelum Pemilu Sela AS

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |00:10 WIB
Laporan Media: Trump Rencanakan Serangan Militer ke Iran Sebelum Pemilu Sela AS
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
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WASHINGTON — Laporan media Amerika Serikat (AS) menyebutkan bahwa Gedung Putih telah meminta Pentagon untuk menyusun opsi serangan militer yang menargetkan Iran, yang dapat dilaksanakan sebelum pemilihan umum sela AS pada 3 November.

Menanggapi laporan tersebut, seorang pejabat Pentagon menyatakan, "Tugas Departemen ini adalah menyusun dan menyajikan opsi-opsi militer kepada Presiden." Pejabat tersebut tidak membenarkan maupun membantah adanya perencanaan khusus tersebut.

Sebuah laporan berita di The Atlantic menyebutkan bahwa cakupan, daftar target, dan persetujuan akhir untuk potensi serangan tersebut masih menjadi bahan perdebatan internal; sejumlah penasihat presiden berpendapat bahwa waktu strategis untuk melancarkan serangan lebih tepat dilakukan setelah pemilihan umum sela guna menghindari lonjakan harga bahan bakar di dalam negeri.

Seorang pejabat Gedung Putih menegaskan bahwa Presiden Donald Trump "memiliki semua opsi yang tersedia setiap saat", seraya menambahkan: "AS berada dalam posisi yang sangat kuat... Presiden Trump memegang kendali penuh dan akan melakukan apa pun yang terbaik bagi Amerika Serikat."

Kesiapan CENTCOM

Axios mengungkapkan pada Rabu (7/10/2026) bahwa Pentagon telah menginstruksikan Komando Pusat AS (CENTCOM) beberapa hari yang lalu untuk merampungkan persiapan guna melanjutkan operasi tempur besar-besaran terhadap Iran, yang mencakup sasaran di sektor energi, infrastruktur, dan fasilitas nuklir.

Meskipun arahan tersebut tidak menetapkan tanggal pasti dimulainya operasi, sumber-sumber dari AS dan Israel mengindikasikan bahwa tindakan tersebut dapat berlangsung bersamaan dengan pemilihan umum parlemen Israel pada 27 Oktober.

Perencanaan ini menyusul pertemuan panjang di Camp David yang diadakan pada Jumat (2/10/2026) oleh tim keamanan nasional Trump.

 

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