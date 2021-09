Memperingati Ulang Tahun ke-31, Guardian Indonesia merayakannya dengan memberikan apresiasi kepada 31 orang luar biasa (31 Wonderful People) sebagai wujud dukungan dan apresiasi atas kontribusi nyata dan dampak positif yang telah dicurahkan kepada masyarakat Indonesia.

Head of Marketing Guardian Indonesia, Lia Stephiningrum mengungkapkan selama pandemi banyak orang di luar sana yang berkontribusi untuk masyarakat di bidangnya masing-masing dan mereka sangat layak mendapatkan apresiasi.

“Berangkat dari latar belakang ini Guardian menyiapkan spesial recognition atau apresiasi untuk orang-orang memberikan dampak positif yang tak hanya untuk dirinya sendiri namun banyak orang,” tutur Lia.

Terdapat 10 kategori yang dipilih untuk apresiasi 31 Wonderful People yaitu kategori pendidikan, kategori pencinta hewan dan lingkungan, female atlet, beauty influencer, young achiever, entrepreneur, medical worker, mitra gojek, serta internal Guardian.

Di antara 31 Wonderful People yang terpilih. Mari kita intip kisah dua sosok menginspirasi yang memberikan dampak positif untuk masyarakat Indonesia:

Cindercella, Beauty Influencer

Cindercella seorang Beauty Influencer yang sudah lebih dari 10 tahun hadir di dunia digital, tidak hanya menginspirasi melalui tampilan dan tips-tips makeup yang bermanfaat, tapi lebih dari itu Cindercella juga mengedukasi mengenai mental-health terkait bahaya body shamming, dan bagaimana kita harus menghargai satu sama lain. Selain itu Cindercella selau menghibur dengan konten yang lucu dan attractively silly.

Cindercella merupakan satu dari 31 Wonderful People terpilih dari Guardian Indonesia.

“ Saya berterima kasih karena Guardian telah memilih saya menjadi salah satu 31 Wonderful People. Saat mendapat penghargaan ini saya sangat merasa senang, karena doing what I love ditambah dapat penghargaan seperti ini dari Guardian, semoga kedepannya aku bisa terus menghibur dan memotivasi orang-orang di sekitar aku,” ujarnya.

Menurutnya saat pandemi seperti sekarang ini banyak orang yang jenuh atau sedang berjuang jadi dirinya ingin menghibur dengan memberikan konten-konten yang positif dan lucu seperti memberi ilmu make up kepada followers-nya di media sosial dengan ciri khasnya tersendiri.

Cindercella memberikan saran kepada orang lain dan followers-nya meskipun saat ini kita dianjurkan di rumah aja, namun kita harus tetap melakukan perawatan diri seperti menggunakan skincare, sunblock, dan lainnya karena dengan perawatan dapat mempengaruhi dan menjaga kesehatan kulit.

Adriana Viola, Co-Founder & Advisor of Student Against Covid

Tak hanya Cindercella yang menjadi sosok menginsipirasi dan memberikan dampak positif untuk masyarakat. Adriana Viola menjadi satu-satunya mahasiswa Indonesia yang lolos seleksi dari 5.000 pendaftar yang berasal dari 90 negara. Adriana sangat menginspirasi generasi muda Indonesia dengan berhasil ikut bergabung dalam kompetisi bertajuk MIT Covid-19 Challenge yang dilakukan oleh Massachusetts Institute of Technology (MIT). Ia mengharumkan nama Indonesia dengan menjadi pemenang kategori “track B. New ways to deliver care in a Covid-19 world” bersama tim.

Berdasarkan pertimbangan panitia, Adriana menerima penghargaan dalam kategori young achiever karena dirinya diyakini mampu memberikan inspirasi kepada generasi muda Indonesia sebagai pemicu agar semakin banyak anak muda semangat untuk meraih kesuksesan.

Adriana Viola berterima kasih kepada Guardian Indonesia atas apresiasinya dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Guardian. Menurutnya program ini sangat positif karena dari penghargaan yang diperolehnya merasa dirinya sebagai pemuda bisa memberikan sesuatu yang positif bagi masyarkat di masa pandemi seperti sekarang ini.

“Saya merasa setelah mengikuti berbagai kegiatan selama pandemi, salah satunya MIT Covid-19 Challenge kemudian mendapatkan penghargaan dari Guardian Indonesia seperti ini, saya merasa di langkah yang tepat untuk bisa selalu memberikan terbaik untuk Indonesia,” tutur Adriana.

Adriana mengaku senang bisa bertemu orang-orang hebat yang menginspirasi dalam 31 Wonderful People dengan harapan kita semua bisa saling menginspirasi orang lain.

Sederet Promo dan Hadiah Menarik Bertaburan di Anniversary ke-31

Selain memberikan apresiasi kepada 31 Wonderful People di Ulang Tahun ke-31nya, Guardian menghadirkan sederet promo menarik mulai dari diskon 31 persen, hingga berbagai hadiah ratusan juta rupiah.

Direktur Guardian Indonesia Naresh Kalani mengungkapkan Guardian sebagai bagian kebanggan dari keluarga PT Hero telah tumbuh bersama masyarakat Indonesia selama 31 tahun.

“Banyak yang berpendapat bahwa usia 31 tahun merupakan masa paling bersinergi selama hidup kita, saya setuju karena tahun ini kami sangat bersinergi, kuat, mendorong batas-batasan yang ada dan telah banyak meluncurkan program dan promosi yang menarik,” ujar Naresh.

Menginjak usia ke-31, Guardian meluncurkan program special yaitu Program “Kunci Terus Harga Mure” (KTHM) untuk penawaran lebih dari 400 produk yang dikunci terus murahnya selama enam bulan ke depan hingga awal 2022.

“Jika biasanya promosi hanya seminggu, sebulan, nah program Kunci Terus Harga Mure spesial banget karena Guardian menawarkan produk harga murah yang di kunci selama 6 bulan yang telah dimulai sejak Juli hingga Januari tahun depan untuk 400 lebih produk kesehatan dan kebersihan,” tutur Lia Stephiningrum.

Program “Kunci Terus Harga Mure” (KTHM) melewati berbagai produk kesehatan & kecantikan untuk sehari-hari dengan berbagai merek yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Mengenai perawatan tubuh dan kecantikan, pelanggan bakal menemukan berbagai merek favorit seperti Pantene, Sunsilk, Cetaphil, Wardah, Maybelline, dan ragam lainnya, sedangkan di kategori kesehatan Guardian merangkul berbagai merek terkenal seperti Tolak Angin, Salonpas, Caplang, Redoxon, sampai Panadol kaplet yang tentunya merupakan merek favorit dan esensial di masa sekarang

Tak hanya menghadirkan Program “Kunci Terus Harga Mure” (KTHM), Guardian juga memberikan diskon hingga 31 persen untuk ratusan produk kesehatan dan kecantikan. Dan untuk pelanggan setia Guardian saat berkunjung ke store ada diskon tambah lagi.

“ Saat berkunjung ke store Guardian jangan lupa minta katalog guardian gratis karena di dalamnya ada kupon, gosok-gosok karena di dalam kupon ada extra diskon,” ujarnya.

Ulang tahun ke-31 Guardian semakin meriah dan menarik karena ada sederet kejutan hadiah bernilai uang ratusan juta rupiah. “Setiap ulang tahun Guardian selalu mengadakan program undian, untuk Ulang Tahun ke-31 kali ini, akan ada hadiah utama Rp 100 juta untuk 1 orang, Rp 31 Juta untuk 3 orang dan Rp 1 juta untuk 31 orang, total hadiah 224 Juta,” tutur Lia.

