JAKARTA – PT Jasa Raharja mendapat penghargaan Golden Trophy Top of The Top Governance Risk Compliance (GRC) 2021. Penghargaan istimewa ini diberikan karena Jasa Raharja memenangkan penghargaan Top GRC Awards selama tiga kali berturut-turut.

Penghargaan Governance, Risk & Compliance diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan standar GRC yang tinggi dalam pengelolaan usaha bisnisnya. Penghargaan ini melibatkan Asosiasi GRC Indonesia, Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA), Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI), dan Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia (PaGi), akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran serta Majalah Top Business.

Dewan Juri kemudian melakukan penilaian terhadap lebih dari 880-an perusahaan di Indonesia. Penilaian mencakup dari aspek kinerja bisnis, infrastruktur dan implementasi di bidang GCG, manajemen risiko, kepatuhan manajemen (compliance management), dan peranan GRC di masa pandemi.

Selain Golden Trophy Award, Jasa Raharja juga mendapat Top GRC 2021 Bintang Lima yang menandakan bahwa sistem, infrastruktur, dan implementasi tata kelola perusahaan (GCG), manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan berada di tingkat yang sangat ekselen, sehingga sangat mendukung peningatan kinerja bisnis perusahaan yang berkelanjutan, termasuk di masa pandemi.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono turut dinobatkan sebagai the most committed GRC Leader 2021, dan jajaran dewan komisaris mendapat penghargaan The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021. Penghargaan diterima oleh Direktur Manajemen Risiko dan Teknologi Informasi Amos Sampetoding di Jakarta, Kamis (7/10).

“Jasa Raharja berkomitmen untuk terus meningkatkan standar yang tinggi dalam implementasi governance, risk and compliance. Beberapa transformasi dan implementasi juga telah Jasa Raharja lakukan di bidang manajemen risiko seperti penerapan sistem DASI-JR, sistem keuangan ORACLE, tata persuratan digital SIAP-JR, sistem pelaporan manajemen risiko digital Sistem Informasi Manajemen Risiko (SIMR), dan tata kelola SDM melalui HRIS, MOVIS,” ujar Amos Sampetoding.

Menurut Amos, manajemen risiko yang kuat terbukti mendorong kinerja keuangan Jasa Raharja menjadi lebih positif. Hal ini berkat beberapa strategi yang dilakukan antara lain transformasi digital di sektor pendapatan, pelaksanaan program intensifikasi pendapatan bersama mitra kerja, penerapan operational excellence berpedoman kepada good corporate governance (GCG), pengelolaan investasi yang secure, serta efisiensi biaya yang dilakukan oleh manajemen.

Selain itu, Jasa Raharja yang tergabung dalam Holding Perasuransian dan Penjaminan atau Indonesia Financial Group (IFG) senantiasa berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik, mudah, cepat, dan tepat, sebagai wujud penyelenggara Program Perlindungan Dasar Kecelakaan Penumpang Umum dan Lalu Lintas Jalan.

