SUKABUMI - Pengendara sepeda motor tewas setelah gagal nyalip di Jalan Raya Sukabumi-Cianjur, tepatnya di Desa Sukalarang, Kecamatan Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, pada hari Selasa (19/10/2021). Kejadian tersebut terjadi sekira pukul 07.20 WIB.

Korban dengan nama Muhammad (18) pengendara sepeda motor jenis Honda Tiger dengan no polisi F 3243 OR, seorang pelajar warga Kampung Lembursawah, Desa Bojongsawah, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, meninggal di tempat kejadian akibat tergilas ban belakang bus Merdeka dengan no polisi Z 7866TA, jurusan Sukabumi-Banjar.

Baca juga: Kecelakaan Truk Kontainer, Simpang Susun Cawang Ditutup

Kanit Laka Polres Sukabumi Kota, Ipda Jajat Munajat mengatakan bahwa kejadian berawal dari kendaraan sepeda motor Honda Tiger bergerak dari arah Sukaraja menuju arah Sukalarang, di depannya terdapat bus Merdeka berjalan dengan satu arah yang sama.

"Ketika tiba di TKP, sepeda motor yang dikendarai korban hendak mendahului kendaraan Bus Merdeka, namun diduga karena bersenggolan dengan kendaraan truk yang bergerak berlawanan arah, sehingga sepeda motor tersebut oleng dan jatuh di badan jalan, sementara pengendaranya jatuh tepat di bawah kendaraan bus dan tergilas oleh ban belakang," ujar Jajat kepada wartawan.

Baca juga: 5 Kecelakaan yang Terjadi saat Hujan, Waspada!

Korban yang mengalami luka parah dan meninggal di tempat lalu dibawa ke RS Hermina Sukabumi untuk diidentifikasi untuk selanjutnya akan diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan.

Sementara itu sepeda motor milik korban mengalami rusak ringan akibat terjatuh membentur aspal di badan jalan sedangkan kendaraan bus tidak mengalami kerusakan. Kasus ini saat ini masih ditangani oleh Unit Laka Polres Sukabumi.

"Sopir bus Merdeka yang beritanya tersebar di media sosial kabur, itu tidak benar, sopir bus tersebut mengamankan diri ke Polsek Sukalarang. Sementara untuk truk yang bersenggolan dengan sepeda motor saat ini belum diketahui," pungkas Jajat.

(wal)