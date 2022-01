JAKARTA - Peran perempuan di kancah dunia sungguh sangat gemilang. Tak kalah dari kaum laki-laki, sudah ada beberapa perempuan yang menjadi pejabat penting negara atau bahkan pemimpin negara. Berikut adalah tokoh-tokoh perempuan dunia yang menginspirasi.

1. Lady Diana

Keluarga kerajaan Inggris dan mantan istri Pangeran Charles, Diana Spencer atau yang lebih dikenal dengan Lady Diana merupakan salah satu perempuan yang berpengaruh di Inggris, bahkan dunia. Ibu dari Pangeran William dan Pangeran Harry ini sangat sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Salah satu langkahnya yang mengundang kontroversi adalah ketika ia tak canggung menyentuh pengidap HIV/AIDS di tahun 1980-an. Dengan begitu, ia berhasil mematahkan stigma yang beredar bahwa bersentuhan dengan pasien HIV/AIDS akan menular.

Gaya busana dan rambut perempuan berjuluk ‘the people’s Princess’ ini banyak ditiru oleh para perempuan di seluruh dunia. Meskipun Diana sudah wafat sejak 25 tahun lalu, namun nama harum dan wajahnya senantiasa hadir di hati para penggemarnya. Bahkan, sang menantu Kate Middleton juga kerap tampil dengan gaya busana yang terinspirasi dari Diana.

2. Kamala Harris

Kamala Harris adalah Wakil Presiden Amerika Serikat yang terpilih pada Januari 2021 lalu. Ia melenggang ke Gedung Putih mendampingi Presiden Joe Biden. Harris adalah Wakil Presiden perempuan pertama dalam sejarah panjang AS. Terlebih, Harris bukanlah warga keturunan asli Amerika. Sang ibu berasal dari India, sementara ayahnya berasal dari Jamaika. Harris besar dengan kebudayaan India. Melansir The Guardian, perempuan 57 tahun itu masuk ke dalam daftar 100 wanita paling berpengaruh versi Majalah Forbes. Sementara itu, Forbes menyoroti kemenangan Harris dalam Pemilu AS sebagai sebuah sejarah.

3. Michelle Obama Istri Presiden ke-44 AS Barrack Obama, Michelle Obama, juga dipandang sebagai perempuan berpengaruh di dunia. Selain dikenal sebagai mantan Ibu Negara, Michelle juga rupanya merupakan pengacara dan penulis. Di tahun 2010, Michelle bahkan didapuk sebagai perempuan yang paling berpengaruh di dunia versi Majalah Forbes. Dirinya dirasa telah membawa perubahan dan menjadi panutan bagi perempuan di berbagai negara. Salah satu kata-kata Michelle yang masih diingat oleh banyak orang, yakni “pria kuat dan pria yang pantas menjadi panutan adalah mereka yang tidak pernah merendahkan perempuan demi membuat diri mereka merasa kuat,” pernyataan itu disampaikan Michelle dalam sebuah pidato di New Hampshire pada 2016, sebagaimana dilansir dari Oprah Daily (8 Mei 2020). 4. Malala Yousafzai Aktivis Pakistan Malala Yousafzai juga layak masuk ke dalam jajaran perempuan berpengaruh di dunia. Ia lahir pada Juli 1997 di Mingora, Pakistan. Malala tumbuh sebagai anak yang cerdas. Ia sangat gemar belajar dan sekolah. Namun, semua itu harus terhenti ketika Taliban melarang kaum perempuan melakukan banyak aktivitas, termasuk bersekolah. Jika melanggar, maka hukuman berat siap menanti. Di tahun 2012, Malala secara terang-terangan mengkritisi kebijakan Taliban itu. Hal tersebut jelas membuatnya menjadi target empuk Taliban. Hingga suatu hari, Malala ditembak di bagian kepala oleh orang tak dikenal saat pulang sekolah. Dirinya tak sadarkan diri selama 10 hari, dan ketika terbangun Malala sudah berada di Birmingham, Inggris. Sejak saat itu, Malala tinggal di Inggris. Ia menjalani operasi selama berbulan-bulan dan melakukan rehabilitasi. Malala terus menyuarakan hak perempuan demi mendapatkan pendidikan. Ia juga memastikan apakah perempuan sudah memperoleh pendidikan wajib dan gratis selama 12 tahun. Melalui Malala Fund, ia menagih janji para pemimpin dunia yang akan memberikan kesejahteraan bagi kaum perempuan. 5. Megawati Soekarnoputri Satu lagi perempuan berpengaruh di dunia datang dari Indonesia. Ialah presiden perempuan pertama bangsa ini, Megawati Soekarnoputri. Mega lahir pada 23 Januari 1947. Melansir laman resmi Kepustakaan Presiden-Presiden RI milik Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Mega menempuh pendidikan sekolahnya di Jakarta. Ia mulai terjun ke dunia politik pada 1986 dengan menjadi wakil ketua partai PDI cabang Jakarta Pusat. Masuknya Mega ke dunia politik sebenarnya dinilai telah melanggar kesepakatan yang ada di keluarganya, yaitu untuk tidak terjun ke dunia politik karena ada trauma tersendiri. Mega juga sempat dipandang sebelah mata oleh lawan politik. Bahkan, oleh rekan politiknya sendiri. Akan tetapi, Mega berhasil melawan trauma dan rasa ragu yang ditujukkan padanya dengan menunjukkan performa gemilang dalam kancah politik. Mega resmi terpilih sebagai Presiden RI periode 2001 hingga 2004. (sst)