SEMARANG – PT Pegadaian kembali memborong penghargaan PR Indonesia Awards 2022 yang diselenggarakan di Kota Lumpia, Semarang (25/03/2022). Kategori yang dimenangkan oleh Pegadaian kali ini adalah Tata Kelola Kehumasan (Gold), Aplikasi (Gold), Media Sosial (Silver), dan Video Profil (Bronze). Selain itu berdasarkan monitoring media yang dilakukan panitia, Pegadaian pun mendapatkan penghargaan sebagai Anak Usaha BUMN Terpopuler di Media Cetak.

VP Corporate Communication PT Pegadaian Basuki Tri Andayani di sela acara mengatakan, ini adalah kali kedua keikutsertaan Pegadaian di ajang bergengsi yang digelar PR Indonesia Group. Tujuan awalnya adalah untuk memetakan apakah aktivitas komunikasi perusahaan sudah sesuai dengan standar umum yang berlaku di dunia kehumasan.

Namun di luar dugaan, tahun lalu langsung membawa pulang 5 penghargaan sekaligus. Sejarah terulang dengan diperolehnya 5 penghargaan di ajang yang sama tahun ini.

“Kami berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan aktivitas komunikasi perusahaan. Perkembangan teknologi digital yang mengubah cara kita berkomunikasi menuntut sikap adaptif. Apalagi kondisi pandemi yang belum sepenuhnya pulih, ini menjadi situasi yang menantang kita untuk terus berinovasi, sekecil apapun,” kata Basuki yang di ajang BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS ) 2022 masuk nominasi 10 Humas BUMN “Corporate Communication of The Year” atas kinerja tahun 2021.

Sementara itu Founder dan CEO PR Indonesia Grup Asmono Wikan mengatakan selain menjadi ajang apresiasi, rangkaian acara PR Indonesia Award selalu diisi dengan workshop dan sharing sessions. Menurutnya kegiatan ini penting untuk meningkatkan kompetensi para praktisi humas pemerintah, BUMN/BUMD maupun swasta.

“Saya ingin para peserta yang hadir, setelah pulang dari kegiatan ini semakin percaya diri karena mendapatkan tambahan ilmu dari para nara sumber yang kompeten. Selain itu mereka juga dapat melakukan sosialisasi dan berbagi pengalaman, tentang praktek terbaik yang telah teruji dan dilakukan oleh instansi lain atau perusahaan lainnya,” kata Asmono.

Lebih lanjut Asmono mengatakan, tahun ini panitia PR Indonesia Awards 2022 menerima lebih dari 700 entri yang dikirimkan oleh peserta. Pemilihan pemenang dilakukan oleh para juri yang kompeten dan berpengalaman panjang di dunia kehumasan.

