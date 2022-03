BEIJING - Kapal pesiar bertenaga listrik yang diklaim China sebagai yang terbesar di dunia melakukan pelayaran perdana di Kota Yichang, Provinsi Hubei, Selasa (29/3/2022).

Kapal pesiar "Yangtze River-Three Gorges Dam 1" yang panjangnya mencapai 100 meter itu digerakkan oleh 15 unit baterai berkapasitas 7.500 kilowatt per jam dan dapat mengangkut 1.300 penumpang.

Kapal tersebut mampu berlayar sejauh 100 kilometer dengan kecepatan 16 kilometer per jam, menurut China Three Gorges Cooperation yang mengembangkan kapal pesiar itu.

Pengisi daya juga dipasang di kapal tersebut yang dapat mengisi baterai kapal dalam tempo enam jam dengan menggunakan teknologi hydropower yang ramah lingkungan, kata manajer Three Gorges Electric Energy Co Ltd, Zhang Yu, seperti dikutip media penyiaran China, Kamis (31/3/2022).

Dengan memanfaatkan energi hijau, kapal tersebut mampu menghemat 530 ton bahan bakar setiap tahun yang berarti juga mengurangi emisi gas beracun lebih dari 1.600 ton setiap tahun.

Mesin kapal yang digerakkan listrik tersebut hanya menimbulkan sedikit getaran dan kebisingan sehingga memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi para penumpang.

