Rudal Iran Hujani Kawasan Industri, Pabrik Kimia di Israel Selatan Luluh Lantak

JAKARTA – Konflik Iran dengan Israel dan Amerika Serikat semakin memanas. Rudal-rudal balistik Iran terus menghujani kota-kota di Israel.

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) kembali meluncurkan serangan besar dalam gelombang terbaru operasi militernya. Kali ini, rudal-rudal balistik Iran menghujani kawasan industri Beersheba di Israel Selatan.

‘’Serangan rudal Iran telah menyebabkan kebakaran di sebuah pabrik kimia dekat Beersheba di Israel Selatan, menyusul perluasan serangan terhadap infrastruktur Iran,’’ tulis laporan Aljazeera dikutip, Senin (30/3/2026).

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah pabrik terbakar sehingga menyebabkan asap hitam pekat membumbung di langit. Belum diketahui jumlah korban akibat serangan terbaru dari Iran tersebut.

Sebelumnya, Israel mengklaim serangan udara telah menewaskan Komandan Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Alireza Tangsiri.