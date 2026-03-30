HOME NEWS NASIONAL

Kontingen Indonesia di Lebanon Diserang Israel, 1 Prajurit Gugur dan 3 Luka

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |10:40 WIB
Illustrasi Kontingen Indonesia di Lebanon (foto: dok ist)
JAKARTA – Serangan tidak langsung yang terjadi di sekitar posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan, mengakibatkan satu prajurit TNI gugur dan tiga lainnya mengalami luka-luka, pada Minggu 29 Maret 2026.

Insiden tersebut terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara militer Israel Defense Forces dan kelompok bersenjata di wilayah Lebanon selatan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya personel penjaga perdamaian yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

“Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya satu personel penjaga perdamaian Indonesia serta luka-lukanya tiga personel lainnya,” tulis Kemlu RI melalui akun resminya, Senin (30/3/2026).

Pemerintah juga mengecam keras serangan tersebut dan mendesak agar dilakukan penyelidikan secara menyeluruh dan transparan.

“Indonesia mengecam keras insiden tersebut dan menyerukan dilakukannya penyelidikan yang menyeluruh dan transparan,” demikian pernyataan tersebut.

 

