HOME NEWS NASIONAL

Praka Farizal Rhomadhon Gugur Akibat Serangan Israel di Lebanon, Begini Kronologinya!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |14:13 WIB
JAKARTA - Seorang anggota TNI gugur akibat serangan Israel di Lebabon. Korban diketahui bernama Praka Farizal Rhomadhon, anggota pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Praka Farizal Rhomadhon gugur terkena proyektil yang menghantam salah satu pos penjagaan pada Minggu (29/3) waktu setempat.

UNIFIL mengungkapkan kronologi peristiwa tersebut. Kejadian bermula saat proyekti meledak di salah satu pos jaga di dekat Desa Adchit al Qusayr di Lebanon Selatan.

Seorang penjaga perdamaian tewas secara tragis tadi malam ketika sebuah proyektil meledak di posisi UNIFIL dekat Adchit Al Qusayr. Seorang lainnya mengalami luka kritis,” demikian pernyataan UNIFIL dikutip Okezone, Senin (30/3/2026).

UNIFIL menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga, teman, dan kolega penjaga perdamaian yang kehilangan nyawanya saat dengan berani menjalankan tugasnya.

UNIFIL juga menyampaikan doa dan harapan bersama untuk penjaga perdamaian yang terluka dan saat ini dirawat di rumah sakit dengan luka serius.

“Kami tidak mengetahui asal proyektil tersebut. Kami telah meluncurkan penyelidikan untuk menentukan semua keadaan,” tulis keterangan tersebut.

 

