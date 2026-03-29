HOME NEWS NASIONAL

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Tempur TNI Gugat Polda Metro soal Ijazah Jokowi

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 29 Maret 2026 |20:38 WIB
Sejumlah Purnawirawan Jenderal Tempur TNI Gugat Polda Metro soal Ijazah Jokowi
Sejumlah Purnawirawan Jenderal Tempur TNI Gugat Polda Metro soal Ijazah Jokowi
JAKARTA  – Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya digugat secara perdata melalui mekanisme Citizen Lawsuit di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.

Gugatan ini dilayangkan 17 warga negara, termasuk jenderal purnawirawan TNI dan masyarakat sipil atas dugaan kelalaian dan kesalahan dalam penerapan hukum terkait penanganan perkara dugaan ijazah palsu Joko Widodo (Jokowi).

Tim kuasa hukum penggugat, Kombes (Purn) Yaya Satyanegara menyampaikan bahwa gugatan ini diajukan lantaran para penggugat merasa prihatin dan kecewa dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas perkara pidana ijazah palsu Jokowi pada klaster kedua dengan tersangka Roy Suryo Cs.

"Bahwa gugatan citizen lawsuit (gugatan warga negara) diajukan terhadap kebijakan Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) yang telah lalai menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau telah secara keliru menerapkan hukum, yang nota bene merupakan bentuk Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (PMH) yang merugikan hak publik," kata Yaya dalam konferensi persnya, Minggu (29/3/2026).

Masalah utama yang diangkat dan menjadi dasar gugatan ini adalah penerapan pasal-pasal berat dalam UU ITE yang dianggap tidak sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor.

Namun jauh sebelum mengajukan gugatan, kata dia, tim hukum telah mengirimkan somasi kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya sebanyak dua kali pada Agustus dan November 2025. Sayangnya, dari dua somasi yang dilayangkan, tidak menunjukkan perubahan hingga saat ini.

Karena itu, dia meyakini gugatannya telah memenuhi syarat formiil usai menyampaikan somasi kepada Dirreskrimum Polda Metro Jaya dalam rangka memberikan kesempatan bagi Dirreskrimum Polda Metro Jaya memperbaiki kelalaiannya.

Yaya menyampaikan bahwa gugatan ini telah didaftarkan ke PN Jakarta Selatan pada hari Rabu, 25 Maret 2026 lalu. "Dan sidang perdana dijadwalkan pada Senin, 6 April 2026," ujarnya.

Pada petitumnya, 17 warga negara ini meminta Majelis Hakim menyatakan tergugat Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai atau melakukan pembiaran dalam menerapkan kebijakan manajemen penyidikan berupa meregistrasi pasal-pasal pemidanaan yang tidak sesuai dengan peristiwa yang dilaporkan, seperti Pasal 27A, Pasal 32 ayat 1, dan Pasal 35 UU ITE.

 

Rismon Sianipar Bertemu Tim Hukum Jokowi, Klarifikasi soal Penelitian Ijazah
Roy Suryo dan Dokter Tifa Bubarkan Pengacara Bala RRT
Dugaan Refly Harun, Ini Alasan Rismon Sianipar Membelot di Kasus Ijazah Jokowi
Roy Suryo Ogah Ikuti Jejak Rismon di Kasus Ijazah Jokowi: 99,9% Saya Tak Akan Minta RJ
Rismon Sianipar Minta Maaf ke Jokowi soal Tuduhan Ijazah Palsu, Ini Pernyataan Lengkapnya!
Polisi Sebut Rismon Sianipar Ajukan Restorative Justice di Kasus Fitnah Ijazah Jokowi
