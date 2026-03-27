HOME NEWS NASIONAL

Bantah Terima Rp50 Miliar untuk Mainkan Isu Ijazah Jokowi, Dokter Tifa: Kami Tak Punya Bohir

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |08:56 WIB
Dokter Tifa menepis isu menerima uang untuk memainkan isu ijazah palsu Jokowi.
JAKARTA - Pegiat media sosial Tifauzia Tyassuma, atau yang dikenal sebagai Dokter Tifa, membantah dugaan bahwa pihaknya telah menerima uang Rp50 miliar untuk memainkan isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Dokter Tifa menyebut dugaan penerimaan uang tersebut merupakan fitnah.

"Ini ada isu yang baru bergulir juga ya, itu tentang uang Rp50 miliar yang katanya sudah diserahkan kepada kami. Ini saya katakan di sini bahwa itu sama sekali tidak betul! Itu adalah fitnah! Fitnah yang sangat keji terhadap kami," ujar Dokter Tifa saat ditemui di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2026).

Dokter Tifa menegaskan, pihaknya tidak menerima sepeser pun dari pihak tertentu untuk memainkan isu ijazah Jokowi. Bahkan, ia mengaku tak punya bohir, atau pemberi dukungan finansial, untuk mendanai isu tersebut.

"Satu ya, kami tidak menerima sepeser pun uang dari siapa pun. Kami sama sekali tidak punya bohir. Kami bekerja, berjuang dengan jerih payah kami sendiri," tegas Dokter Tifa.

 

Berita Terkait
