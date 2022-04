NEW YORK - Amerika Serikat (AS) telah mengizinkan penjualan pesawat perang besar ke Bulgaria senilai lebih dari USD1,67 miliar (Rp24 triliun). AS setuju untuk mentransfer beberapa F-16 ke negara Eropa Timur dalam upaya untuk memodernisasi militernya.

Departemen Luar Negeri menyetujui kesepakatan itu pada Senin (4/4). Menurut Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS (DSCA), selain delapan jet tempur F-16, penjualan itu juga mencakup berbagai rudal, sensor dan suku cadang.

“Penjualan yang diusulkan ini akan mendukung kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional Amerika Serikat dengan membantu meningkatkan keamanan sekutu NATO yang merupakan kekuatan untuk stabilitas politik dan kemajuan ekonomi di Eropa,” kata badan tersebut.

DSCA menambahkan bahwa itu akan memungkinkan Angkatan Udara Bulgaria untuk mengerahkan pesawat tempur modern secara rutin di wilayah Laut Hitam.

Namun, DSCA mencatat penjualan itu tidak akan mengubah keseimbangan dasar militer di kawasan itu, namun sebaliknya menyatakan itu akan mempromosikan doktrin pertahanan bersama di antara sekutu NATO dan memungkinkan Bulgaria untuk terus “memodernisasi angkatan bersenjatanya.”

Jika disetujui oleh anggota parlemen, kontraktor Amerika akan ditugaskan ke negara itu selama tiga tahun untuk menawarkan “dukungan logistik” di tempat untuk pesawat, yang diproduksi oleh Lockheed Martin dan tetap menjadi salah satu jet tempur multi-peran teratas di gudang senjata AS. Saat ini jet tempur itu dioperasikan oleh setidaknya 25 militer di seluruh dunia. Sebagai anggota aliansi NATO sejak 2004, Bulgaria memilih untuk mengganti armada tua pesawat tempur MiG-29 era Soviet pada 2019, setuju untuk membeli sejumlah jet F-16 seharga USD1,25 miliar (Rp18 triliun) yang dilaporkan merupakan pembelian senjata terbesar Bulgaria sejak pembubaran Uni Soviet.