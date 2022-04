JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) fokus membangun dan mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City dengan memberikan prioritas bagi sektor teknologi.

"Data Center akan segera jalan, itu prioritas. Ada Microsoft, ada DAMAC. Kawasan Technology Center juga akan diberikan prioritas," kata Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, Kamis (7/4/2022).

Hal tersebut disampaikan Hary saat menjadi pembicara di webinar Henan Putihrai Sekuritas bersama KPIG.

Kawasan Technology Center sendiri saat ini tengah dalam tahap pembicaraan kerja sama dengan penyedia aksesoris games dunia.

Kawasan ini akan mengembangkan infrastruktur terintegrasi dan ekosistem berteknologi tinggi. Kawasan ini akan berkembang menjadi inkubator startup, layaknya Silicon Valley.

KEK MNC Lido City yang dimiliki sepenuhnya oleh KPIG merupakan world-class entertainment hospitality city dengan total keseluruhan luas 3.000 hektare.

KEK MNC Lido City akan menjadi kebanggaan nasional dan destinasi wisata baru di Indonesia, yang dibangun dengan konsep entertainment hospitality, dimana pilar utamanya adalah fasilitas entertainment yang bersinergi dengan media milik MNC Group.

Saat ini, pembangunan yang sedang berjalan di KEK MNC Lido City adalah lapangan golf 18-hole berstandar PGA dan country club, Lido Lake Resort Extension, Movieland untuk produksi film dan high quality live action atau drama secara terintegrasi, serta Lido Music & Arts Center sebagai tempat festival musik dan seni outdoor terbesar di Indonesia.

Selain itu, MNC Park dan Lido World Garden. MNC Park merupakan theme park berkelas dunia yang pertama di Indonesia. Menampilkan 6 zona bertema, yakni 18 wahana, 15 pertunjukan dan atraksi, 18 gerai F&B, 21 gerai ritel, aula serbaguna, serta fasilitas lainnya. Theme park ini akan mengangkat karakter dari hak kekayaan intrlektual (intellectual property/IP) dari MNC Animation.

Lido World Garden merupakan edu-tourism dan family recreation park berstandar internasional, menampilkan berbagai macam flora dan fauna dan terinspirasi oleh keindahan Dubai Miracle Garden yang terkenal di dunia.

Hary menuturkan, tahun ini KPIG akan menyelesaikan beberapa proyek di KEK MNC Lido City.

Pertama, Music & Arts Center pada September-Oktober. Kedua, Movieland yang merupakan milik dari PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) yang akan tuntas sebagian dan bisa digunakan pada semester II/2022. Sisanya, akan selesai tahun depan.

Lapangan Golf & Country Club berstandar PGA dirancang oleh Ernie Els, desainer kelas dunia dan salah satu pegolf paling sukses dalam sejarah. Lapangan golf ini ditargetkan selesai pada Maret kuartal I/2023.

Lapangan ini akan menjadi destinasi utama pemain golf di dalam dan luar negeri, karena dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan entertainment yang tidak akan ditemui di lapangan golf lainnya di Indonesia.

Sementara itu, World Garden akan selesai pada tahun 2024, dan theme park pada 2025.

Dengan mengusung Integrated Tourism Destination terbesar di Asia Tenggara, KEK MNC Lido City akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan devisa negara melalui kegiatan investasi asing dan kedatangan wisatawan mancanegara.

Selain itu, memberikan percepatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Daerah melalui penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.

KEK MNC Lido City memiliki fasilitas premium outlet, food & beverages, retail & dining berbagai hotel kelas dunia.

MNC Lido City secara resmi telah mendapat status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2021 tanggal 16 Juni. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Adapun, KEK MNC Lido City memiliki luas area 1.040 hektare, berlokasi di Kabupaten Bogor, sehingga masih di wilayah Jabodetabek.

Dengan terbitnya PP tentang KEK Pariwisata di Lido ini, secara praktis seluruh investor dan pelaku usaha di dalam KEK MNC Lido City sudah dapat menikmati insentif yang melekat pada kawasan ekonomi khusus.

Insentif tersebut antara lain, insentif pajak berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), PPh Badan, Cukai, dan Bea Masuk Impor, serta berbagai keuntungan bagi investor terkait lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, perizinan berusaha, dan/atau fasilitas serta kemudahan lainnya.

Ferry Sudjono, CEO Henan Putihrai, mengatakan rekam jejak Hary Tanoesoedibjo sudah tak diragukan lagi dalam membawa kesuksesan perusahaan yang dipimpinnya.

"Mungkin bisa dibilang undisputed king of media juga. Beliau sudah deliver, kita sudah lihat sejarahnya, bagaimana beliau turn over suatu company," kata Ferry.

Menurutnya, saat ini sangat susah mencari lahan dengan luas seperti Lido dan di lokasi yang bagus.

"Memang bisa dibilang crown jewel dari MNC Land. Kalau bisa di- capitalized atau di- monetize saya juga nggak tahu berapa generasi baru bisa habis," ungkapnya.

Dia mengatakan, Lido merupakan reverse business model dari "Disney" yang belakangan masuk ke online dan macam-macam media.

"Justru Pak Hary masuk dari media, masuk kepada downstream-nya. Lido, we wish you success, Pak Hary," tutur Ferry.

Dia berharap, KEK MNC Lido City akan menjadi kebanggaan seluruh Indonesia.

"This is the huge, huge, huge process, project. Undertaking-nya luar biasa, and we wish you luck," pungkasnya.