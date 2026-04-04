Tiba di Cimahi, Jenazah Mayor Zulmi Disambut Tangis Keluarga

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 04 April 2026 |21:52 WIB
Jenazah Mayor Zulmi Disambut Tangis Keluarga (Foto: tangkapan layar)
JAKARTA – Jenazah prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon, Mayor Inf (Anm) Zulmi Aditya Iskandar, tiba di rumah duka di Cimahi, Jawa Barat, Sabtu (4/4/2026) malam.

Kedatangan jenazah diiringi pengawalan ketat militer. Mobil ambulans yang membawa jenazah tiba disambut isak tangis keluarga yang telah menunggu di rumah duka.

Sebelumnya, jenazah tiba di Bandara Husein Sastranegara, Bandung, sebelum diberangkatkan menuju Cimahi.

Setibanya di rumah duka, peti jenazah diturunkan oleh personel TNI dan langsung diterima oleh pihak keluarga. Jenazah kemudian dibawa masuk ke dalam rumah untuk disemayamkan.

Mayor Anumerta Zulmi Aditya Iskandar rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Cikutra, Bandung.

Sementara itu, dua prajurit lainnya yang gugur, yakni Serka (Anm) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anm) Farizal Rhomadon, juga telah diberangkatkan ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan secara militer.

 

