Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, Indonesia Desak Evaluasi Total Misi Perdamaian PBB

JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia saat menjalankan tugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Ketiga personel tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

“Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya di VIP Room Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (4/4/2026).

Selain tiga personel yang gugur, Menlu juga mengungkapkan terdapat tiga prajurit TNI lainnya yang mengalami luka-luka.

“Tadi malam saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka. Penyebabnya, seperti dua insiden sebelumnya, masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ujarnya.