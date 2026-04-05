Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, Indonesia Desak Evaluasi Total Misi Perdamaian PBB

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 05 April 2026 |04:10 WIB
Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, Indonesia Desak Evaluasi Total Misi Perdamaian PBB
Menteri Luar Negeri RI Sugiono (foto: dok ist)




JAKARTA – Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya tiga personel penjaga perdamaian Indonesia saat menjalankan tugas dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon.

Ketiga personel tersebut yakni Mayor Inf. Anumerta Zulmi Aditya Iskandar, Serka Anumerta Muhammad Nur Ichwan, serta Kopda Anumerta Farizal Rhomadon.

“Kita semua mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita berharap dan berdoa semoga para kusuma bangsa ini arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa, serta keluarga yang ditinggalkan diberi kesehatan dan kesabaran dalam menghadapi musibah ini,” ujar Menteri Luar Negeri Sugiono dalam keterangannya di VIP Room Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu (4/4/2026).

Selain tiga personel yang gugur, Menlu juga mengungkapkan terdapat tiga prajurit TNI lainnya yang mengalami luka-luka.

“Tadi malam saya menerima laporan bahwa ada tiga prajurit TNI yang terluka. Penyebabnya, seperti dua insiden sebelumnya, masih diinvestigasi oleh UNIFIL,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210611//ksad_jenderal_maruli_simanjuntak-uaen_large.jpeg
Situasi Lebanon Memanas, KSAD: Prajurit Tahu Apa yang Harus Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210607//menteri_luar_negeri_ri_sugiono-jqCu_large.jpg
Menlu Desak PBB Jamin Keamanan Prajurit Penjaga Perdamaian di Lebanon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/340/3210610//jenazah_prajurit_tni_yang_gugur_di_lebanon-JSIT_large.jpg
2 Jenazah Prajurit TNI yang Gugur di Lebanon Tiba di Rumah Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210603//jenderal_tni_maruli_simanjuntak-BsAg_large.jpeg
Tiga Prajurit Gugur di Lebanon, KSAD: TNI Sangat Kehilangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210602//menteri_luar_negeri_ri_sugiono-cnJV_large.jpg
3 Prajurit TNI Terluka di Lebanon, Menlu: Kita Mengutuk, PBB Harus Investigasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/04/337/3210597//presiden_prabowo-It4E_large.jpeg
Berduka Atas Gugurnya Prajurit TNI, Prabowo Kecam Serangan di Lebanon!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement