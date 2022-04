NEW YORK - Polisi New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (12/4/2022) melakukan perburuan intensif terhadap seorang pria bersenjata yang meledakkan dua bom asap dan melepaskan tembakan di sebuah gerbong kereta bawah tanah di kota itu. Aksi tersangka yang dilakukan pada jam sibuk di pagi hari menyebabkan lebih dari 20 orang terluka.

Menurut pihak kepolisian pria bersenjata itu diyakini bertindak sendiri dan segera melarikan diri dari lokasi kejadian. Serangan itu terjadi ketika kereta bawah tanah menuju Manhattan di jalur N sedang memasuki stasiun bawah tanah di lingkungan Sunset Park di Brooklyn.

Sepuluh orang terkena tembakan langsung, termasuk lima dirawat di rumah sakit dalam kondisi kritis tetapi stabil, kata pihak berwenang sebagaimana dilansir Reuters.

Polisi mengatakan 13 orang lagi menderita menghirup asap atau terluka dalam kekacauan ketika pengendara yang panik melarikan diri dari mobil kereta bawah tanah yang dipenuhi asap. Beberapa ambruk ke trotoar saat mereka berlari panik ke peron stasiun 36th Street.

Pemadam kebakaran mengatakan dua dari mereka yang terluka dirawat di tempat kejadian.

Semua korban diperkirakan selamat dari luka-luka mereka, kata polisi.

Komisaris Departemen Kepolisian New York (NYPD) Keechant Sewell mengatakan sebuah van U-Haul yang diyakini terkait dengan penembakan itu kemudian ditemukan di Brooklyn, tetapi pelaku tetap buron beberapa jam setelah penembakan.

Pada jumpa pers sore hari, polisi menyebut "orang yang dicari" dalam penyelidikan sebagai Frank James, yang diyakini penyelidik telah menyewa van U-Haul tersebut.

Polisi mengatakan mereka menemukan kunci van di lokasi kejadian dan telah disewa di Philadelphia. James memiliki alamat di Philadelphia dan Wisconsin, kata para pejabat. Penyerang kereta bawah tanah digambarkan oleh polisi dari saksi mata sebagai seorang pria bertubuh kekar, mengenakan rompi oranye, kaus abu-abu, helm hijau dan masker bedah. Komisaris mengatakan serangan itu dimulai di gerbong ketika akan memasuki stasiun. Pria bersenjata itu mengeluarkan dua tabung dari tasnya dan membukanya, menyebarkan asap ke seluruh gerbong kereta. Polisi mengatakan pria itu kemudian menembakkan 33 peluru dari pistol semi-otomatis Glock 9 mm, yang kemudian ditemukan bersama dengan tiga magasin amunisi tambahan, kapak, beberapa kembang api kelas konsumen dan satu wadah bensin. Sewell sebelumnya mengatakan bahwa penembakan itu tidak segera diperlakukan sebagai tindakan terorisme. Sejauh ini belum ada motif yang diketahui terkait serangan tersebut. Kota New York telah mengalami peningkatan tajam dalam kejahatan kekerasan selama pandemi, termasuk serangkaian serangan yang tampaknya acak di kereta bawah tanahnya. Kekerasan dalam moda transportasi itu termasuk sejumlah serangan di mana penumpang didorong ke rel dari peron dan pembunuhan seorang wanita di Manhattan yang dilihat sebagai bagian dari lonjakan kejahatan rasial terhadap orang Asia-Amerika.