JUDI adalah kegiatan ilegal dan dilarang di Indonesia. Namun, ada beberapa negara yang justru menjadi surga atau lokasi tepat bagi para penjudi dalam melakukan kegiatan.

Berikut informasi lengkapnya:

1. Amerika Serikat

Jika bicara tentang negara yang menjadi surga para penjudi, maka kurang pas rasanya jika tidak menyebutkan Amerika Serikat (AS). Berdasarkan data yang disajikan oleh Statista, jumlah kasino komersial yang ada di Negeri Paman Sam itu mencapai 462 lokasi. Meskipun angkanya sedikit menurun dari tahun sebelumnya (2019 dengan 465 lokasi), namun tetap saja AS menjadi negara yang sangat membahagiakan bagi para penjudi.

Tidak ada data terbaru terkait jumlah penjudi di AS. Pathways of Central Ohio menyebut, angka penjudi di AS hanya tercatat di tahun 2010, yakni sebanyak 25%. Jenis judi yang menjadi favorit masyarakat adalah lotre. Di sisi lain, banyak pula masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan mental akibat judi.

2. Australia

Australia juga menjadi negara yang menjadi surga bagi para penjudi. Dari seluruh negara bagian yang dimiliki Australia, Queensland adalah wilayah yang paling banyak memiliki lokasi kasino, yakni 4 lokasi. Disusul Tasmania dan Northern Territory dengan masing-masing 2 lokasi. Selanjutnya, ada wilayah Victoria, Western Australia, Australian Capital Territory, South Australia, dan New South Wales yang memiliki 1 lokasi kasino di tahun 2019.

Pendapatan pemerintah Australia dari industri kasino di tahun 2018 sebesar 6,2 miliar dolar Australia. Sejak tahun 2010, pemerintah negara itu memang selalu mengalami peningkatan pendapatan dari sektor ini. Melansir The Washington Post, menjamurnya mesin slot atau mesin judi di Australia menyebabkan masyarakatnya ketagihan. Di sisi lain, hal itu juga memberikan kesenangan sendiri lantaran mereka tak perlu pusing mencari tempat bermain.

3. China (Makau) Melansir CNBC, Makau dikunjungi oleh banyak turis, terutama yang berasal dari Hong Kong untuk berjudi. Makau sendiri memiliki 41 fasilitas kasino di tahun 2020 dengan tempat yang paling terkenal adalah The Venetian Macau. Makau juga disebut sebagai ibu kota kasino dunia dan mendulang pendapatan kotor sebesar 7,61 miliar dolar AS. Wilayah ini menjadi surga bagi para penjudi karena hanya Makau yang melegalkan kasino. Di wilayah China lainnya, seperti Hong Kong, judi sangat dilarang. *Diolah dari berbagai sumber Ajeng Wirachmi/Litbang MPI