INDIA – Menurut sebuah studi Lancet baru, polusi menyebabkan lebih dari 2,3 juta kematian dini di India pada 2019.

Hampir 1,6 juta kematian disebabkan oleh polusi udara saja, dan lebih dari 500.000 disebabkan oleh polusi air.

Laporan Komisi Lancet terbaru tentang polusi dan kesehatan menyalahkan polusi atas sembilan juta - atau sekitar satu dari enam - kematian secara global.

Laporan itu juga mengungkapkan udara buruk membunuh lebih dari satu juta orang setiap tahun di India.

Dalam pembaruan perkiraan 2015 tentang kematian dini yang disebabkan oleh polusi, studi Lancet mengatakan bahwa data dari Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study 2019 (GBD) menunjukkan bahwa polusi tetap bertanggung jawab atas sekitar sembilan juta kematian per tahun.

Meskipun telah terjadi penurunan kematian yang disebabkan oleh jenis polusi yang terkait dengan kemiskinan ekstrem seperti polusi udara rumah tangga dan polusi air, penurunan ini telah diimbangi oleh peningkatan kematian yang disebabkan oleh polusi industri, polusi udara ambien, dan polusi bahan kimia beracun.

Secara global, polusi udara - baik lingkungan maupun rumah tangga - bertanggung jawab atas 6,7 juta kematian pada 2019. Polusi air bertanggung jawab atas 1,4 juta kematian dan polusi timbal menyebabkan 900.000 kematian dini.

Studi ini menemukan bahwa lebih dari 90% kematian terkait polusi terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan India menempati urutan teratas dengan 2,36 juta dan China di nomor dua dengan 2,1 juta kematian. Laporan tersebut mengatakan bahwa pada 2000, kerugian akibat polusi tradisional adalah 3,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) India. Sejak itu, tingkat kematian yang disebabkan oleh polusi tradisional telah turun dan kerugian ekonomi telah berkurang secara substansial, tetapi ini masih sekitar 1% dari PDB India. Antara tahun 2000 dan 2019, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh bentuk polusi modern - polusi ambien, kimia, dan timbal - telah meningkat dan sekarang secara konservatif diperkirakan berjumlah sekitar 1% dari PDB di India. Laporan tersebut mengatakan bahwa India telah melakukan upaya untuk mengendalikan polusi udara terutama dengan Pradhan Mantri Ujjwala Yojana yang ambisius, sebuah skema yang diluncurkan Perdana Menteri Narendra Modi pada 2016 untuk membantu perempuan pedesaan yang miskin beralih ke gas memasak. Namun kesenjangan tetap ada. "India telah mengembangkan instrumen dan kekuatan peraturan untuk mengurangi sumber polusi tetapi tidak ada sistem terpusat untuk mendorong upaya pengendalian polusi dan mencapai peningkatan substansial," kata studi tersebut menambahkan bahwa di 93% negara, jumlah polusi tetap jauh di atas Pedoman Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tahun lalu, sebuah studi oleh kelompok peneliti Amerika Serikat (AS) mengatakan kota-kota di India secara rutin mendominasi peringkat polusi global. Lebih dari 480 juta orang di India utara menghadapi tingkat polusi udara paling ekstrem di dunia. Pada September tahun lalu, data dari Institut Kebijakan Energi di Universitas Chicago menyarankan bahwa penduduk di ibu kota, Delhi, dapat melihat hingga 10 tahun ditambahkan ke kehidupan mereka jika polusi udara dikurangi untuk memenuhi pedoman WHO 10 g/m³ . Pada 2019, rata-rata konsentrasi partikulat India adalah 70,3 g/m³ - tertinggi di dunia.