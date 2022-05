BEIJING - Militer China mengatakan pada Rabu (25/5/2022) bahwa mereka baru-baru ini melakukan latihan militer di sekitar Taiwan sebagai "peringatan serius" terhadap "kolusi" dengan Amerika Serikat (AS).

Komando Teater Timur Tentara Pembebasan Rakyat China mengatakan baru-baru ini melakukan patroli dan latihan di wilayah udara dan laut di sekitar Taiwan.

"Ini adalah peringatan serius terhadap kolusi baru-baru ini antara Amerika Serikat dan Taiwan," kata juru bicara komando, Shi Yi, dikutip televisi pemerintah.

"Sangat munafik dan sia-sia bagi Amerika Serikat untuk mengatakan satu hal dan melakukan hal lain tentang masalah Taiwan," katanya.

Baca juga: Militer China Dikerahkan di Perairan dan Udara di Sekitar Selat Taiwan

China tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan yang diperintah secara demokratis di bawah kendalinya, dan Selat Taiwan tetap menjadi titik nyala militer potensial.

Diketahui, Presiden AS Joe Biden membuat marah China pada Senin (23/5/2022) dengan muncul untuk menandakan perubahan dalam kebijakan "ambiguitas strategis" AS di Taiwan dengan mengatakan AS akan terlibat secara militer jika China ingin menyerang pulau itu.

Baca juga: AS: Tekanan China pada Taiwan Jadi Ancaman Bagi Semua Negara Demokrasi

Namun Biden mengatakan pada Selasa (24/5/2022) tidak ada perubahan pada kebijakan AS. Meski AS mematuhi kebijakan "satu China", hanya mengakui Beijing, namun ia telah membuat komitmen di bawah Undang-Undang Hubungan Taiwan untuk membantu menyediakan sarana bagi Taiwan untuk mempertahankan diri. AS telah lama memegang kebijakan untuk tidak merinci bagaimana reaksinya jika terjadi serangan China di pulau itu.