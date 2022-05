BEIJING - Beijing sekali lagi mengecam Washington, dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) “tidak memiliki hak untuk berbicara tentang aturan” setelah berulang kali melanggarnya sendiri dalam berbagai kesempatan.

Selama konferensi pers harian pada Senin (30/5/2022), juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian diminta untuk menanggapi komentar baru-baru ini yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang menyatakan bahwa China merupakan "tantangan paling serius dan jangka panjang" bagi tatanan internasional.

Zhao menanggapi dengan mengatakan bahwa pidato kebijakan Blinken "penuh dengan kebohongan" dan faktanya, AS merupakan tantangan terbesar bagi dunia. Dia mencatat bahwa "tatanan internasional berbasis aturan" yang diusulkan oleh AS sebenarnya berarti yang didasarkan pada "aturan Amerika," yang berfungsi untuk menegakkan kepentingan dan hegemoni Washington.

Dia menambahkan meskipun Menteri Luar Negeri China Wang Yi sudah mengutuk pidato Blinken minggu lalu, penting untuk membuat daftar “beberapa fakta dan angka” untuk membantu “memahami kebohongan dan kekeliruan munafik AS.

Sebagai contoh, Zhao menunjuk pada fakta bahwa sejak akhir Perang Dunia II, AS telah mencoba untuk menggulingkan lebih dari 50 pemerintah asing dan secara besar-besaran ikut campur dalam pemilihan demokratis di setidaknya 30 kabupaten, mengutip buku 'Democracy: America's Deadliest Export' karya William Bloom.

Dia juga mencatat bahwa menurut sebuah laporan oleh Brown University, sejak tahun 2001, perang dan operasi militer yang diluncurkan oleh AS atas nama 'kontra-terorisme' telah merenggut lebih dari 800.000 nyawa dan menghasilkan lebih dari 20 juta pengungsi dari negara-negara yang terkena dampak seperti Afganistan, Irak dan Suriah.

Zhao melanjutkan dengan menyatakan bahwa AS adalah "penghancur tatanan internasional" terbesar dan hanya menganut konsep "eksklusifisme Amerika" dan "teori Amerika-sentris." Dia menambahkan bahwa kecenderungan Washington untuk memutuskan kontrak dan masuk dan keluar dari kelompok internasional sesuka hati pada dasarnya telah menjadi norma, mencatat bahwa sejak tahun 1980-an AS telah menarik diri dari 17 organisasi dan perjanjian internasional, termasuk Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), UNESCO dan perjanjian lainnya.

"AS telah secara terbuka menyamar sebagai "wasit" aturan internasional, menggunakan apa yang disebut "senter" aturan untuk menyinari orang lain, mengabaikan "kegelapan di bawah lampu" sendiri. Ketika politisi AS secara masuk akal mengadakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut untuk membicarakan berbagai hal, saya bertanya-tanya apakah mereka tahu bahwa AS bahkan bukan pihak UNCLOS,” terangnya.

Dia menekankan bahwa AS "tidak memiliki hak untuk berbicara tentang aturan sama sekali" atau menuduh siapa pun melanggar hukum internasional, karena Washingtonlah yang terus-menerus melanggar aturan dan melakukannya lebih dari siapa pun. Zhao menambahkan bahwa AS hanya menghormati aturan ketika mereka melayani kepentingan dan hegemoninya, dan sepenuhnya mengabaikannya jika tidak.

“Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada AS: Ketika AS dengan ceroboh mengobarkan perang melawan negara-negara berdaulat dan terlibat dalam ‘revolusi berwarna’, apa sebenarnya aturannya?” tanya Zhao.

Dia juga menunjukkan bagaimana AS “secara agresif memberlakukan sanksi sepihak ilegal dan menjerat orang-orang di negara-negara itu,” gagal membayar USD1 miliar dalam iuran ke PBB dan USD1,4 miliar untuk upaya penjaga perdamaian, dan berusaha menciptakan “NATO versi Indo-Pasifik. ”, yang akan merusak keamanan di kawasan dan merusak sistem non-proliferasi nuklir internasional.

Zhao menyimpulkan dengan menyatakan kebijakan luar negeri AS adalah "lambang diplomasi koersif," yang menempatkan hukum domestik di atas aturan internasional dan tanpa pandang bulu menjatuhkan sanksi sepihak ilegal dan yurisdiksi lengan panjang pada negara-negara berdaulat.