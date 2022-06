JAKARTA - Sebagai ibu kota Indonesia, Jakarta kerap menjadi tuan rumah penyelenggaraan kegiatan atau event internasional. Mulai dari olahraga hingga acara musik, tak pernah absen dari agenda kegiatan di Jakarta. Berikut daftar event internasional yang pernah digelar di Jakarta.

1. Sea Games 2011

Perhelatan pesta olahraga terbesar se-Asia Tenggara, SEA Games, pernah dihelat di Jakarta pada 11 sampai 22 November 2011. Selain Jakarta, kota di Indonesia yang juga ditunjuk sebagai tuan rumah adalah Palembang. Dalam ajang ini, Indonesia mampu keluar sebagai juara umum dengan mengoleksi 182 emas, 151 perak, dan 143 medali perunggu. Pencapaian itu diapresiasi sangat baik oleh Wakil Presiden Boediono yang kala itu menjabat.

Baca juga: Pemerintah Berikan Perhatian Khusus Bali karena Jadi Tuan Rumah Acara Internasional

2. Asian Games dan Asian Para Games 2018

Indonesia kembali menjadi tuan rumah ajang olahraga internasional dengan level yang lebih tinggi, yakni Asian Games dan Asian Para Games 2018. Kali ini, Jakarta lagi-lagi disandingkan dengan Palembang sebagai kota penyelenggara. Untuk Asian Games, pelaksanaannya dilakukan pada 18 Agustus sampai 2 September 2018. Sedangkan Asian Para Games digelar pada 6-13 Oktober 2018. Khusus Asian Para Games, kegiatan dilaksanakan hanya di Jakarta.

Baca juga: Event Internasional Bakal Digelar di Bali, Ketua Satgas: Buktikan kepada Dunia, Indonesia Mampu!

Penyelenggaraan kedua event olahraga besar ini dinilai sangat fantastis. Apalagi, pesta pembukaan dan penutupan Asian Games yang menyita perhatian warga internasional, tak hanya bagi masyarakat Asia. Kontingen Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-4 klasemen akhir dengan mengoleksi 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu. Saat itu, pencak silat adalah cabang olahraga yang menjadi lumbung emas Indonesia.

Hasil yang tak kalah membanggakan juga ditorehkan para atlet Indonesia dalam Asian Para Games. Total, ada 37 emas, 47 perak, dan 51 perunggu yang berhasil dikumpulkan tim Indonesia. Dengan pencapaian tersebut, Indonesia menduduki posisi ke-5, di bawah China, Korea, Iran, dan Jepang. Hal tersebut sudah sangat melampaui target yang diberikan pemerintah, yakni 16 medali emas.

3. We The Fest

We The Fest merupakan festival musik, seni, dan mode yang setiap tahunnya dilakukan di Jakarta. Festival bertaraf internasional ini sudah banyak menghadirkan penyanyi dunia, seperti SZA, Troye Sivan, hingga Dua Lipa. Sementara itu, penyanyi dalam negeri yang turut meramaikan acara ini juga tak kalah hebat. Sebut saja Isyana Sarasvati, Vidi Aldiano, Pamungkas, dan masih banyak lagi. We The Fest menjadi pelopor bagi festival-festival serupa yang digelar di negara-negara lain di Asia Tenggara.

4. Java Jazz Festival

Masih soal musik, perhelatan internasional lain yang juga rutin diadakan di Jakarta adalah Java Jazz Festival. Acara ini sudah digelar di Indonesia sejak tahun 2005, dan tahun ini memasuki edisi ke-17. Java Jazz selalu bertabur bintang para musisi luar negeri, seperti Jojo, PJ Morton, John Legend, Jason Mraz, Jessie J, dan Stevie Wonder. Tiket yang dibanderol untuk acara ini beragam, mulai dari Rp450.000 sampai Rp850.000 per orang.