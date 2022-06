WAY KANAN - Seorang pria bernama Udin alias M (27) ditangkap Unit Tipiter Satreskrim Polres Way Kanan atas laporan TE warga Kampung Tanjung Ratu, Kecamatan Pakuan Ratu.

Kapolres Way Kanan AKBP Teddy Rachesna melalui Kasat Reskrim AKP Andre Try Putra, mengatakan, TE menerima pesan video via WhatsApp (WA) dari 2 nomor yang tidak dikenal. Saat dilihat pesan tersebut menampilkan istri TE sedang video call dengan pria sambil memperlihatkan alat kelamin masing-masing.

Merasa tidak terima, TE melapor ke Polres Way Kanan pada Sabtu, 14 Mei 2022.

Unit Tipiter Satreskrim Polres Way Kanan mendapat informasi Udin yang merupakan warga Kabupaten Tanggamus terlihat di Desa Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, Kabupaten Way Kanan, pada Kamis, 9 Juni 2022.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Udin tanpa perlawanan.

Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 4 ayat 1 jo Pasal 29 UU RI No 44 Tahun 2008, atau Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 1 UU RI No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.