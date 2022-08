BANDUNG- 77 tahun silam, naskah Proklamasi dibacakan secara lantang oleh Ir Soekarno sebagai deklarasi atas kemerdekaan Indonesia. Peristiwa dimana menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia lepas dari belenggu penjajah. Klimaks atas perjuangan para founding father, mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.

Sebagai anak dan cucu para pendahulu bangsa, warga Indonesia memiliki kewajiban menjaga dan mengingat peristiwa bersejarah tersebut. Bahwa perjuangan meraih kemerdekaan tidaklah mudah. Perlu pengorbanan, perjuangan, hingga merelakan harta dan nyawa demi tegaknya NKRI.

77 tahun berlalu, euforia menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia kembali menggema. Berbagai kegiatan mulai digelar di ruang terbuka yang melibatkan banyak massa. Sebuah momen berharga setelah dua tahun lamanya, kemerdekaan diperingati dengan penuh keterbatasan akibat pandemi Covid-19.

Suka cita menyambut hari kemerdekaan tahun ini, tak hanya sebatas diperingati dengan menggelar lomba dan hiburan semata, tetapi juga banyak program menarik lainnya. Tak terkecuali yang digelar pelaku jasa keuangan. Pastinya, program dibuat dengan banyak benefit yang sayang jika dilewatkan. Tujuannya, ikut menyemarakkan momen kemerdekaan ini.

Salah satu bank yang menggelar program promo adalah bank bjb. Bank yang saat ini menjadi bank terbesar di Indonesia ini membuat berbagai macam program promo menarik untuk memanjakan nasabah melalui program bjb Meriah 77. Mulai dari program promo asuransi, reksadana, KPR, pembiayaan, dan lainnya.

Pertama, program SEMARAK (Semangat Raih Kemerdekaan). Merupakan Program subsidi asuransi dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI, dimana berlaku bagi debitur yang melakukan realisasi kredit ritel sesuai dengan ketentuan program. Periode program berlaku dari tanggal 1 Agustus 2022 hingga 30 September 2022.

Nasabah akan mendapatkan bebas biaya provisi dan administrasi serta subsidi premi asuransi hingga 77 persen dari total premi. Program ini berlaku untuk bjb Kredit Guna Bhakti (KGB) dengan syarat tertentu.

Kedua, bjb Bancassurance Reksa Dana Bundling Promo Merdeka 77. Merupakan program promosi khusus yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia Ke-77 berupa pemberian hadiah langsung kepada nasabah yang bersedia melakukan pembelian produk Bancassurance dan Reksa Dana dengan jumlah premi serta penempatan dana sesuai ketentuan program.

Hadiah dapat berupa cashback ke rekening tabungan maupun berupa saldo DigiCash, voucher belanja atau dapat diganti dengan barang yang senilai. Untuk produk Reksa Dana hanya berlaku jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap/Campuran/Saham. Ketentuan lainnya mengacu kepada ketentuan program bjb Bancassurance Merdeka 77 dan bjb Reksa Dana Merdeka 77.

Ketiga, bjb Reksa Dana Merdeka 77. Sebuah program promosi khusus yang diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia Ke-77 berupa pemberian hadiah langsung kepada nasabah yang bersedia melakukan pembelian produk Reksa Dana dengan jumlah penempatan dana sesuai ketentuan program.

Hadiah dapat berupa cashback ke rekening tabungan maupun berupa saldo DigiCash, voucher belanja atau dapat diganti dengan barang yang senilai. Dana yang disetorkan untuk Reksa Dana merupakan dana fresh fund / dana baru (bukan pengalihan atau penarikan dana dari Reksa Dana yang sudah ada). Dana yang diperhitungkan adalah dana yang disetor dan Settle selama periode program. Minimum jangka waktu penempatan Reksa Dana adalah 6 bulan.

Keempat, bjb Bancassurance Merdeka 77. Sebuah program promosi khusus berupa pemberian hadiah langsung kepada nasabah yang bersedia melakukan pembelian produk Bancassurance dengan jumlah premi sesuai ketentuan program. Program Promosi bjb Bancassurance Merdeka 77 berlaku dari 18 Juli 2022 sampai 30 September 2022.

Hadiah dapat berupa cashback ke rekening tabungan maupun berupa saldo DigiCash, voucher belanja atau dapat diganti dengan barang yang senilai. Program ini hanya berlaku untuk polis baru yang disetor dan issued selama periode program dan telah melewati masa free look period. Premi yang dibayarkan merupakan dana fresh fund / dana baru (bukan dari pembatalan polis, pengalihan atau penarikan dana dari polis yang sudah ada).

Apabila nasabah melakukan pembelian polis dengan pembayaran premi secara bulanan atau tahunan, maka premi yang diakui dalam program yaitu hanya premi dasar/premi pokok saja. Apabila nasabah melakukan pembelian polis dengan pembayaran premi secara sekaligus, maka premi yang diakui dalam program yaitu hanya premi dasar/premi pokok dan top up. Program ini tidak berlaku untuk produk Asuransi Warisan Keluarga dengan Masa Pembayaran Premi (MPP) 5 tahun.

Kelima, bjb T-Samsat Merdeka 77. Nasabah akan mendapatkan cashback sebesar 77 persen dari Pajak Kendaraan yang dibayarkan atau maksimal sebesar Rp77.000 yang akan diberikan melalui rekening nasabah pada akhir program apabila melakukan pendaftaran bjb T-Samsat melalui bjb DIGI maupun Customer Service Kantor Cabang selama masa periode program. Program Promosi bjb T-Samsat Merdeka 77 berlaku dari dari 18 Juli – 30 September 2022.

Keenam, bjb Tandamata Merdeka 77. Merupakan program promosi khusus berupa pemberian hadiah langsung kepada nasabah yang bersedia menempatkan dana pada Tabungan atau Giro dengan nominal dan jangka waktu sesuai ketentuan program sejak 18 Juli – 30 September 2022.

Program Promosi bjb Tandamata Merdeka 77 berlaku bagi nasabah perorangan baru atau existing. Nominal dana dan jangka waktu yang diikutsertakan pada program ini sesuai ketentuan, dengan hadiah yang telah ditetapkan.

Ketujuh, program bjb KPR Merdeka. Ditawarkan dengan suku bunga program menarik sebesar 4.61 persen. Selain itu juga diskon provisi 77 persen dengan cukup bayar administrasi Rp77 ribu. Menariknya lagi, DP mulai dari 0 persen sudah bisa memiliki rumah idaman.

Program ini berlaku untuk Bjb KPR Pembelian Primary, Bjb KPR Pembelian Secondary, Bjb KPR Take Over, dan Bjb KPR Top Up. Suku bunga 4.61persen fixed 1 tahun, 6.76 persen Fixed Tahun ke-2 dan ke-3, 11 persen Cap Tahun ke-4, berikutnya mengikuti suku bunga floating. Jangka Waktu Kredit hingga 25 Tahun. Penghasilan Minimum 3 Juta dan dapat Join income.

Kedelapan, program Promosi Racing Transaksi Agen bjb BiSA!. Adalah program promosi berupa pemberian hadiah bagi Agen bjb BiSA! yang berhasil membukukan 77 (tujuh puluh tujuh) transaksi selama periode program, per tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan 17 Agustus 2022.

Peserta adalah seluruh Agen Laku Pandai bjb BiSA! yang terdaftar baik yang menggunakan mesin EDC maupun aplikasi mobile bjb BiSA!. Hadiah berupa voucher belanja senilai Rp 200.000. Hadiah tidak berlaku kelipatan, setiap agen hanya mendapatkan 1 (satu) kesempatan selama periode program.

Sembilan, Promo Cashback bjb Foreign Exchange. Ini adalah program pemberian hadiah dalam rangka HUT RI ke-77 berupa cashback bagi nasabah perorangan yang melakukan transaksi pembelian dan atau penjualan valas melalui aplikasi bjb TIP FX bank bjb, selama periode promo yang telah ditentukan.

Program Promo Cashback bjb Foreign Exchange ini berlaku dari tanggal 1 Agustus hingga 30 September 2022. Hadiah diberikan kepada Nasabah dalam bentuk cashback dengan nilai hadiah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Sepuluh, Promo Cashback bjb Obligasi Ritel. Adalah program pemberian hadiah dalam rangka memperingati HUT RI ke-77 berupa pemberian cashback bagi nasabah perorangan yang melakukan transaksi pembelian dan/atau penjualan obligasi di pasar sekunder melalui bank bjb. Program berlaku selama periode promo yang telah ditentukan, yaitu 1 Agustus hingga 30 September 2022.

Produk yang diikutsertakan adalah seluruh obligasi di Pasar Sekunder yang dipasarkan melalui bank bjb. Hadiah diberikan kepada Nasabah dalam bentuk cashback serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

(Wid)