Ridwan Kamil Belum Dipanggil Lagi di Kasus BJB, Ketua KPK: Masih Dikaji

JAKARTA - Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan pihaknya tengah mengkaji sejumlah dokumen keuangan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten.

Hal ini disampaikan merespons belum dipanggilnya kembali eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam perkara tersebut.

“Ya mungkin sedang ditelaah, sedang dikaji apa yang ada dari data-data dokumen keuangan dan lain-lain. Mungkin penyidik memastikan dulu statusnya dan lain-lain sudah bisa lagi untuk dilakukan panggilan,” kata Setyo saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/4/2026).

Ia mengungkapkan, hingga saat ini belum ada informasi terbaru terkait jadwal pemanggilan terhadap Ridwan Kamil.

“Saya belum terkonfirmasi dari penyidik kapan akan dilakukan panggilan atau pemeriksaan,” ujarnya.

Setyo menegaskan bahwa proses penyidikan kasus di BJB tersebut masih terus berjalan.

Sebelumnya, KPK menyatakan tengah mengembangkan perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB setelah melakukan pendalaman terkait dugaan penyimpangan dan pengondisian dalam proses pengadaan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa saat ini penyidik fokus mendalami komunikasi antara Ridwan Kamil dengan pihak BJB.

“Kemudian di klaster kedua, kami masuk untuk mendalami bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Pak RK, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, dengan pihak BJB,” kata Budi, Jumat (30/1/2026).