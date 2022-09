JAKARTA - Yerusalem merupakan salah satu kota tertua di dunia yang diperebutkan sejak ribuan tahun. Kota ini menjadi kota suci dari tiga agama besar, yaitu Islam, Kristen dan Yahudi.

Yerusalem berasal dari bahasa Ibrani yang berarti kota perdamaian, atau kota dewa atau tuhan yang bernama Salom atau Salim. Adapun menurut bahasa Arab dikenal dengan nama Baytul Maqdis atau al- Quds al-Syarif dan dalam bahasa Yunani dinamakan Elia (Aelia), yang berarti rumah tuhan.

Kota suci ini ditemukan pada 4000 SM oleh bangsa Kana’an dari bangsa Arab. Saat itulah mereka menjadi yang pertama menempati wilayah ini dan membangun kota tersebut.

Selain sejarah panjang, Yerusalem juga memiliki banyak fakta untuk diketahui, berikut 10 di antaranya sebagaimana dilansir dari Discover Walks:

1. Ditaklukkan lebih dari 40 kali

Kota Yerusalem memiliki banyak pesaing, masing-masing menginginkan kota itu untuk diri mereka sendiri. Sebab kota ini terletak di wilayah yang bermasalah dengan perang di sepanjang garis agama, budaya, perdagangan, dan politik. Sejarah ini cukup bergejolak.

Ada enam belas perang yang memperebutkan kota dalam sejarah Yerusalem dan pernah dihancurkan dua kali. Kota ini juga telah dikepung 23 kali dan diserang 52 kali, ditangkap dan direbut kembali 44 kali. Persia, Romawi, Turki Utsmaniyah, dan Inggris masing-masing pernah mencoba menaklukkan Yerusalem.

2. Pusat sejarah dari tiga agama

Orang-orang Kristen tahu Yerusalem sebagai tempat Yesus menderita dan juga menang, sementara umat Islam menganggapnya sebagai tujuan perjalanan malam mistik Nabi Muhammad. Ini adalah situs salah satu tempat suci Islam yang paling suci. Bagi orang Yahudi, Kota Yerusalem adalah fokus kerinduan kuno, bukti kemegahan dan kemerdekaan prasejarah dan pusat kebangkitan nasional.

Yerusalem memiliki lebih dari 50 gereja Kristen, 33 masjid Muslim, dan 300 sinagoga Yahudi di kota itu. Masing-masing agama sekarang hidup berdampingan, dan dapat ditemukan situs keagamaan yang mencakup ketiga agama, seperti Temple Mount, Gereja Makam Suci, Dome of the Rock atau Masjid Al-Aqsa, Tembok Barat, Via Dolorosa, dan Sinagoga Hurva.

3. Bukit Zaitun menjadi situs pemakaman aktif tertua di dunia

Beberapa pemimpin, nabi, dan rabi Yahudi terbesar telah dimakamkan di Gunung Zaitun. Ini menjadikannya pemakaman Yahudi terbesar dan terpenting di dunia. Bukit Zaitun adalah rumah bagi lebih dari 150.000 kuburan Yahudi.

Gunung Zaitun telah menjadi situs ibadah Kristen sejak zaman kuno dan saat ini menjadi situs utama ziarah bagi Ortodoks Timur, Katolik dan Protestan. Sayangnya, gunung itu juga terlibat dalam sengketa wilayah antara Israel, negara-negara Muslim, serta Palestina-Arab. Hal ini menyebabkan beberapa kekerasan yang dirasakan oleh para pelayat dan pengunjung Yahudi.

4. Turun salju

Tidak jarang salju turun di Yerusalem di musim dingin, dan bahkan malam musim panas pun masih bisa terasa dingin. Sebagian besar Israel selatan dianggap sebagai gurun dan bagian tengah negara itu, yang mencakup wilayah Yerusalem, dicirikan oleh iklim semi-kering yang hangat.

Namun, pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut pada ketinggian hampir 2.500 kaki, Yerusalem cenderung tetap jauh lebih dingin daripada saudara pesisirnya, Tel Aviv.

5. Beberapa wilayah penting Yerusalem bukan milik Israel

Sebagian besar tanah di Israel dikelola oleh Israel Land Authority (ILA). Tanah tersebut dapat disewakan kepada orang-orang pribadi untuk tujuan yang paling praktis, tetapi ILA masih memegang kekuasaan yang cukup besar di atasnya.

Namun, ada sebidang tanah penting yang sebenarnya dimiliki sepenuhnya oleh entitas lain, terutama gereja. Sebagian besar penduduk Yerusalem saat ini tinggal di tanah yang dimiliki oleh berbagai denominasi Kristen.

6. Tempat suci orang Yahudi

Temple Mount adalah situs paling suci bagi orang percaya Yahudi karena menjadi situs Kuil Pertama dan Kedua Yerusalem. Orang Babilonia menghancurkan Kuil Pertama pada tahun 587–586 SM dan orang Romawi menghancurkan Kuil Kedua pada tahun 70 M.

Tembok Barat di Kota Tua Yerusalem sebenarnya adalah tembok penahan barat kompleks Temple Mount. Tembok ini dianggap suci karena kedekatannya dengan situs Mahakudus, yang merupakan tempat suci bagian dalam Tabernakel dan lokasi paling suci di Bait Suci bagi orang-orang Yahudi. Karena pembatasan orang Yahudi memasuki platform Temple Mount, Tembok Barat adalah yang paling dekat yang bisa mereka capai ke Tempat Maha Kudus.

7. Sebagian besar bertembok

Real estat di Kota Yerusalem diselingi dengan tembok tinggi yang memiliki panjang sekitar 2,5 mil, tinggi 40 kaki, dan tebal 8 kaki. Tembok tinggi seperti itu memiliki prospek untuk menara pengawas yang telah tersebar di sepanjang kota Yerusalem

Kota Yerusalem juga memiliki tampilan yang berbeda, berkat undang-undang Kotamadya yang mengharuskan semua struktur ditutupi dengan batu Yerusalem. Ini telah memastikan pelestarian tampilan sejarah kota.

8. Memiliki pohon zaitun berusia lebih dari 800 tahun

Pohon Zaitun telah diyakini bahwa Yesus berdoa sebelum penyaliban-Nya dan memiliki banyak pohon zaitun. Ini juga merupakan komponen penting dari budaya Yahudi dan Israel sepanjang sejarah.

Yang menarik adalah bahwa beberapa dari pohon ini berumur sekitar 900 tahun atau lebih. Pohon zaitun tumbuh sebagai pohon kecil atau semak besar dengan daun lonjong, pucat, hijau keperakan, yang tetap di pohon sepanjang tahun. Batang pohon zaitun sering menjadi berbonggol dan dipelintir menjadi bentuk yang menarik seiring bertambahnya usia pohon. Pohon Zaitun Yerusalem adalah yang tertua di dunia.

9. Terdapat situs sejarah di tiap sudut kota

Berjalan di sekitar pemukiman Yerusalem, dapat dengan mudah menemukan situs bersejarah di setiap langkah.

Meskipun di zaman Alkitab Yerusalem secara signifikan lebih kecil, dan sebagian besar dibatasi oleh tembok kota, situs sejarah acak tersebar di seluruh kota modern.

Contohnya adalah ruang pemakaman Jason berusia lebih dari2000 tahun, seorang komandan angkatan laut kuno, yang terletak di tengah-tengah area perumahan modern di Rechavia.

10. Kota Betlehem bisa terlihat dari Yerusalem

Yerusalem dan Betlehem adalah dua kota yang berbeda, jadi orang akan mengira mereka dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh. Tetapi pada kenyataannya, kedua kota tersebut bisa diakses hanya dengan jalan kaki dari satu ke yang lain. Namun, sebelum sampai ke kota lain, tentunya harus melewati penyeberangan keamanan.