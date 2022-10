JAKARTA - Hari Penglihatan Sedunia diperingati setiap Kamis pekan kedua bulan Oktober dengan tema yang berbeda setiap tahunnya. Pada tahun ini, Hari Penglihatan Sedunia jatuh pada Kamis, 13 Oktober 2022. Peringatan tahun ini mengusung tema ‘Love Your Eyes’ yang merupakan lanjutan tema dari tahun sebelumnya.

Hari Penglihatan Sedunia diadakan dengan tujuan untuk menghilangkan kebutaan yang dapat dihindari hingga gangguan penglihatan lainnya. Peringatan ini didukung oleh hampir 200 organisasi anggota Badan Internasional untuk Pencegahan Kebutaan (IAPB) termasuk LSM perawatan mata di dunia. Penglihatan tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena kesehatan mata bisa berdampak pada pendidikan, pekerjaan, kualitas hidup, hingga kemiskinan. Dengan diadakannya Hari Penglihatan ini, harapan untuk mengurangi penderita penyakit mata atau kebutaan di Indonesia dapat terus bergaung.

Menurut sejarah, Hari Penglihatan Sedunia bermula dari salah satu proyek yang diluncurkan oleh organisasi Lions Club International. Organisasi yang didirikan oleh William Perry Woods pada 1916 itu memiliki proyek yang paling terkenal yakni kampanye SightFirst, yang dimulai pada 1990. Tujuannya adalah untuk memerangi kebutaan akibat trakoma dan penyebab kebutaan lainnya. Proyek ini juga menggalang dana untuk pengobatan pasien tunanetra. Sejak awal dimulainya, ‘SightFirst’ sudah membantu lebih dari jutaan orang di dunia yang mengalami gangguan penglihatan.

Pada 1998, digelar Hari Penglihatan Sedunia untuk pertama kalinya. Tidak ada tanggal khusus untuk peringatan ini, namun Lions Club Internasional dan IAPB (The International Agency for the Prevention of Blindness) menetapkan bahwa peringatan ini dilakukan setiap tahun, tepatnya pada setiap hari Kamis di pekan kedua bulan Oktober. Sejak saat itulah Hari Penglihatan Sedunia terbentuk. Tujuan utama dari peringatan tersebut yaitu untuk menarik perhatian publik tentang pentingnya mengikuti praktik yang aman untuk mencegah kebutaan dan masalah lain terkait penglihatan.

Penyakit pada penglihatan bisa disebabkan oleh degenerasi makula terkait usia, glaukoma, retinopati diabetik, penyakit menular mata, dan trauma pada mata. Hal tersebut tentu harus diobati secara serius. Dengan adanya Hari Penglihatan Sedunia, orang-orang yang memiliki penyakit mata diharapkan dapat terbantu, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki mata yang sehat dan meningkatkan kepedulian global mengenai gangguan penglihatan.