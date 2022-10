JAKARTA - Amerika Serikat (AS) dibentuk pada abad ke-18 dengan Deklarasi Kemerdekaan oleh 13 koloni Inggris di Amerika Utara. Negara ini memperluas wilayahnya sepanjang abad ke-19 dan ke-20 dengan menjadikan Hawaii sebagai negara bagian ke-50 sekaligus yang terakhir pada 21 Agustus 1959.

Luas wilayah Amerika Serikat menjadikannya yang terbesar ketiga di dunia dengan total negara bagian seluas 9,6 juta kilometer persegi, tidak termasuk wilayah dan dependensi negara.

Melansir dari Triponzy, berikut adalah daftar negara bagian terkecil di Amerika Serikat. Yuk simak!,

1. Pulau Rhode

Memiliki luas hanya 1.544,89 mil persegi, Pulau Rhode menjadi negara bagian terkecil di Amerika Serikat. Luas tersebut mencakup area tanah dan air. Pulau jni terletak di bagian New England negara tersebut.

Pulau Rhode panjangnya hanya 48 mil tetapi memiliki lebih dari 384 mil garis pantai karena pulau-pulau kecil di sekitarnya dan hampir terputus dari daratan. Teluk besar dan ceruk membuat 14% dari area kecilnya, memberinya julukan "Negara Laut". Pulau ini terletak di sebelah timur AS, menyentuh Samudra Atlantik, tepat di antara Boston dan New York.

2. Delaware

Negara bagian di pantai timur lainnya, yaitu Delaware yang memiliki luas 2.488,72 mil persegi dengan sebagian besar area hijau yang lebat dan ruang terbuka. Negara bagian ini dikenal sebagai "Negara Pertama" karena merupakan salah satu yang pertama meratifikasi Konstitusi AS.

Delaware hanya memiliki panjang 96 mil (154 kilometer) dan dengan garis pantai 117 mil. Negara bagian ini menghadapi berbagai iklim, seperti berawan dan terkadang curah hujan yang kuat serta salju. Hal ini dikarenakan garis pantai dan laut yang berdekatan.

3. Connecticut

Memiliki luas sebesar 5.543.41 mil persegi, Connecticut atau "The Constitution State" terletak tepat di sebelah pulau Rhode dan merupakan negara bagian terkecil ketiga di Amerika Serikat. Sama seperti Delaware, Connecticut juga memiliki sungai bernama Connecticut River yang mengalir melaluinya.

Mirip dengan negara-negara tetangganya, wilayah ini uga berbagi sejarah kolonial yang mengarah pada penandatanganan Konstitusi Amerika. Hartford dan Bridgeport dan dua kota besar negara bagian, dengan Hartford sebagai ibu kotanya.

4. New Jersey

Terletak di perbatasan antara New York dan Delaware, negara bagian ini luasnya 8.722,58 mil persegi dan panjangnya 170 mil, sehingga membawa New Jersey ke nomor empat dalam negara bagian terkecil di AS. Banyaknya perdagangan dan industri yang didirikan di sana, New Jersey memiliki pendapatan rumah tangga tertinggi kedua pada tahun 2017 di negara AS dan menjadikannya negara bagian terkaya kedua.

5. New Hampshire

New Hampshire hanya mencakup 0,25% dari tanah Amerika Serikat dengan luas 9.349,2 mil persegi. New Hampshire terletak di ujung timur laut AS dan menyentuh provinsi Quebec di utara Kanada.

Julukan "Negara Granit" didapatkan dari banyaknya tambang granit yang ditemukan di sana. Selain itu, tidak ada pajak penjualan atau pajak penghasilan pribadi di negara bagian ini dan Manchester secara historis pernah menjadi pabrik tekstil kapas terbesar di dunia. Pada zaman kolonial, daerah ini berkembang pesat dengan industri seperti itu bersama dengan negara-negara tetangga.

6. Vermont

Hampir sama dengan ukuran New Jersey, Vermont memiliki luas 9.616.4 mil persegi dan mencakup 0,25% dari tanah. Negara bagian ini juga dikenal sebagai Green Mountain State dan menjadikannya terkecil kedua dalam hal populasi dan negara teraman di negara ini pada 2016.

Dengan lebih dari 12.000 tahun sebagai rumah bagi penduduk asli Amerika, dan kemudian dijajah oleh negara lain, Vermont berbagi wilayah yang luas dan beragam sejarah penghapusan dan industri. Pada tahun 2000, Vermont menjadi negara bagian yang pertama mengakui pernikahan sesama jenis di negara AS.

7. Massachusetts

Massachusetts menjadi negara bagian terpadat di wilayah New England menurut suku asli yang mendiami daerah tersebut. Meskipun hanya memiliki luas 10.554 mil persegi, negara bagian ini menjadi pusat akademisi, teknik, bioteknologi dan pendidikan tinggi seperti Harvard University.

Berawal dari percobaan penyihir Salem hingga menghasilkan dua keluarga politik besar Kennedy dan Adams, dan menjadi titik pusat untuk startup (di Cambridge), Massachusetts tentu saja merupakan campuran dari banyak budaya, sejarah, dan teknologi.

8. Hawaii

Hawaii jelas dikenal sebagai tempat liburan karena iklim tropis dan pantai eksotis, resor, dan semua kemewahan mahal lainnya. Ini juga merupakan negara bagian termuda yang bergabung dengan negara bagian AS yang berdaulat, dengan demikian negara bagian ke-50 AS.

9. Maryland

Maryland terletak di bagian timur dengan luas sebesar 12.405 mil persegi dan mencakup 0,33% dari tanah Amerika Serikat. Berada di perbatasan perairan pasang surut, negara bagian ini memiliki lebih dari 4000 mil garis pantai dan berbagai iklim liar. Dari badai petir dan musim panas yang lembab hingga salju tebal, dan dari daerah berpasir hingga garis pantai, keragaman semacam itu di wilayah kecil telah membuat Maryland mendapat gelar "Amerika dalam Miniatur".

10. Virginia Barat

Dikenal sebagai negara bagian yang berada di gunung, Virginia Barat bertetangga dengan Maryland di timur dan mencakup hampir dua kali lipat wilayah seperti halnya di 24.230 mil persegi atau 0,64% dari tanah AS. Dengan pegunungan dan industri pertambangan, negara bagian ini dikenal dengan berbagai kegiatan luar ruangan seperti ski, arung jeram, hiking, dan mendaki gunung. Namun, Virginia Barat tidak memiliki peringkat yang baik bahkan hampir yang terakhir dalam faktor-faktor penting seperti pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan bahkan vaksinasi.