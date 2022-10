JAKARTA - Bukan hanya berlatar belakang sebagai politikus, para pemimpin di berbagai negara di dunia rupanya juga ada yang memiliki latar belakang sebagai pengusaha. Berikut adalah 3 pemimpin dunia yang merupakan pengusaha sukses, salah satunya dari Indonesia.

1. Donald Trump

Donald Trump merupakan presiden Amerika Serikat (AS) yang menjabat pada 2017 hingga 2021. Ia adalah pebisnis sukses yang juga pionir program televisi di AS. Trump adalah ketua The Trump Organization dan memiliki Trump Entertainment Resorts. Forbes menyebut, Trump memiliki kekayaan hingga USD3,2 miliar.

Selain perusahaan real estate, Trump juga memiliki kilang anggur dan lapangan golf. Saat terpilih menjadi Presiden AS, Trump menempati posisi 121 dalam jajaran orang terkaya di dunia.

2. Joko Widodo

Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi juga merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang mebel. Kala masih menjadi pengusaha, Jokowi mengaku cukup sulit mengikuti pameran berskala nasional, seperti Jakarta International Handicraft Trade Fair.

Meskipun pada akhirnya, ia berhasil mengikuti pameran tersebut sebanyak 4 kali. Jokowi memang dibesarkan di tengah keluarga yang menggeluti industri perkayuan. Sang ayah merupakan pedagang kayu dan bambu, yang kemudian berhasil mengantarkannya ke jenjang pendidikan tinggi, tepatnya di Fakultas Kehutanan, Universitas Gadjah Mada (UGM).

3. Silvio Berlusconi Silvio Berlusconi merupakan Perdana Menteri (PM) Italia era 2008 hingga 2011. Pria 86 tahun itu memiliki kekayaan bersih USD5,5 miliar. Sejak akhir tahun 1970-an, Berlusconi mulai merintis dan membangun Fininvest, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media dan komunikasi. Perusahaan ini berhasil memasukkan acara asal AS, seperti Baywatch ke Italia. Memasuki era 1990-an, Berlusconi mulai merambah ke dunia politik hingga menjadi PM Italia sebanyak tiga kali. Sementara itu, ia membagikan saham-sahamnya di bidang perbankan, penerbitan, dan media kepada anak-anaknya.