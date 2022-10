AHLI Genetika, David Sinclair mengatakan, berdasarkan studinya selama lebih dari dua dekade, ia mengaku menemukan bahwa penundaan penuaan dapat dilakukan dengan beberapa kebiasaan sederhana sehingga kita memiliki hidup yang lebih panjang dan lebih sehat.

Sinclair meyakini, bahwa penundaan penuaan ini akan segera bisa dilakukan dengan obat-obatan, yang masih dalam tahap pengujian. Ia pun mengatakan, mungkin akan benar-benar dapat membalikkan proses penuaan. Berdasarkan lansiran dari BBC Indonesia.

Ilmuwan yang memiliki gelar doktor dari Universitas New South Wales di Australia dan pasca-doktoral dari Institut Teknologi Massachusetts AS ini, bertanggung jawab atas laboratorium di Universitas Harvard, AS, di mana ia menyelidiki mengapa kita menua.

Karyanya telah memberinya puluhan penghargaan ilmiah. Karya tersebut juga membuatnya menjadi selebriti - ia telah terpilih sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Time dan memiliki hampir 200.000 pengikut di Twitter.

Sinclair juga memiliki 35 paten, dan telah mendirikan atau terlibat dalam beberapa perusahaan bioteknologi, beberapa di antaranya didedikasikan untuk memperlambat atau mencegah penuaan.

Bank Merrill Lynch mengevaluasi pada tahun 2019 bahwa industri ini telah memiliki omset sebesar US$110 miliar, atau setara Rp1,5 kuadriliun dan pada tahun 2025 nilainya akan melonjak lebih dari lima kali lipat hingga mencapai US$600 miliar, atau senilai Rp8,5 kuadriliun.

Ia juga penulis dari buku terlaris Lifespan (Why we age - and why we don't have to) yang menjelaskan mengapa kita menua - dan bagaimana kita bisa menghindarinya.

Dalam buku itu ia berpendapat, bertentangan dengan kepercayaan populer, bahwa penuaan bisa dihindari. Sang ilmuwan juga meyakini bahwa kita harus mengubah secara radikal pola pikir kita tentang menua: alih-alih menganggapnya sebagai proses yang umum dan alami, kita harus menganggapnya sebagai penyakit dan sebagai sesuatu yang dapat diobati atau bahkan disembuhkan.

Sinclair mengatakan, bahwa hanya dengan perubahan radikal dalam perspektif kita tentang usia tua, umat manusia dapat meningkatkan harapan hidupnya secara signifikan. Jika tidak, kemajuan medis hanya akan memberikan beberapa tahun lagi: "Kita harus berbuat lebih baik,". Berikut ringkasan percakapan Sinclair dengan BBC Brazil: Mengapa kita menua? Para ilmuwan telah mengidentifikasi sembilan penyebab utama penuaan, dan dalam penelitian saya selama 25 tahun terakhir, kami telah menemukan bukti bahwa penyebabnya ada jamak dan melibatkan hilangnya informasi. Kita memiliki dua jenis informasi dalam tubuh yang kita warisi dari orang tua kita dan yang dipengaruhi oleh lingkungan dan waktu. Salah satunya adalah informasi "digital", kode genetik, dan yang lainnya adalah analog, epigenom, sistem dalam sel yang mengontrol gen mana yang dihidupkan dan dimatikan. Itu menghidupkan dan mematikan 20.000 gen sel yang memberi tahu sel siapa itu - yang memberinya identitasnya - dan memberitahunya bagaimana seharusnya berfungsi. Namun seiring waktu, epigenom mulai kehilangan informasi, seperti yang terjadi pada CD yang tergores, dan sel kehilangan kemampuan untuk mengaktifkan gen yang benar pada waktu yang tepat. Mereka kehilangan fungsinya. Saya pikir itulah alasan kita menua. Anda menyebut bahwa kita tidak perlu menua. Mengapa? Tak ada hukum biologi yang mengatakan kita harus menua. Kita tak tahu cara menghentikannya, namun kita memperlambatnya. Dan, dalam laboratorium, kita bisa membalikkan [proses] itu. Intinya, epigenom itu bisa digantikan. Cara kita menjalani hidup kita memiliki dampak besar pada goresan pada CD itu. Melakukan hal yang benar dapat secara drastis memperlambat jam penuaan, dan hari ini kita dapat mengukur jam itu, kita memiliki tes darah dan air liur untuk itu. Kami menemukan pada hewan seperti tikus bahkan paus dan gajah dan orang-orang yang memiliki gaya hidup berbeda, bahwa penuaan dapat terjadi pada tingkat yang sangat berbeda. Dunia punya lebih banyak "kakek-nenek" dibandingkan cucu-cucu, apa dampaknya? Dan bahwa lebih dari 80% kesehatan masa depan Anda bergantung pada bagaimana Anda hidup, bukan pada DNA. Ada hal-hal yang ditemukan para ilmuwan dengan mengamati orang-orang yang berumur panjang. Ini termasuk makan jenis makanan yang tepat (tempat yang baik untuk memulai adalah pola makan Mediterania), makan lebih sedikit kalori, dan makan lebih jarang. Latihan fisik juga membantu. Dan ada yang berpendapat bahwa mengubah suhu tubuh dengan es dan air dingin bermanfaat dalam hal ini. Bagaimana semua itu membantu memperlambat penuaan? Alasan para ilmuwan percaya bahwa kebiasaan dan intervensi gaya hidup ini berhasil adalah karena mereka meningkatkan pertahanan alami tubuh terhadap penyakit dan penuaan. Merasa panas atau dingin, lapar, dan sesak napas adalah cara untuk mengaktifkan pertahanan ini. Akar dari pertahanan ini adalah segelintir gen, dan kami telah mempelajari satu set gen yang mengontrol epigenom dan diaktifkan oleh olahraga, oleh rasa lapar. Inilah mengapa kami percaya bahwa makan dengan benar dan berpuasa dapat memperlambat jam penuaan. Penuaan adalah penyebab sebagian besar penyakit, sejauh ini merupakan penyebab utama penyakit jantung, Alzheimer, dan diabetes. Jadi idenya adalah membuat Anda lebih kuat dan membuat Anda hidup lebih lama. Sebuah studi baru-baru ini yang diterbitkan dalam jurnal Nature menyatakan bahwa ada tingkat penuaan yang tidak berubah pada primata tetapi ini bertentangan dengan karya Anda dan menunjukkan bahwa kita tidak dapat memperlambat atau menghentikan penuaan? 200 tahun yang lalu kecepatan maksimum yang bisa ditempuh manusia adalah kecepatan kuda. Ada teknologi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi kondisi biologis kita. Teknologi memecahkan masalah dan membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Kita adalah spesies yang berinovasi. Tanpa teknologi kita tidak akan bertahan. Itulah yang telah kita lakukan selama lebih dari satu juta tahun dan kami juga akan menemukan teknologi untuk mengatasinya. Ini adalah langkah selanjutnya, untuk mengatasi batas-batas kesehatan kita yang telah kita warisi. Kita melakukan ini setiap hari, ketika kita minum aspirin atau berpakaian. Kita mengubah lingkungan kita dan kita juga dapat mengubah tubuh kita. Anda mengusulkan pendekatan yang berbeda tentang penuaan: memperlakukan proses penuaan layaknya penyakit. Mengapa? Penyakit adalah suatu proses yang terjadi dari waktu ke waktu dan mengakibatkan kecacatan dan/atau kematian. Ini sama dengan menjadi tua. Penuaan adalah penyakit. Ternyata itu biasa, tetapi hanya karena sesuatu yang umum dan alami tidak membuatnya dapat diterima. Itu tidak membuatnya lebih enak daripada kanker. Kami membuktikan bahwa itu dapat diobati, dapat diperlambat dan dicegah terjadi Fakta bahwa penuaan saat ini tidak dianggap sebagai penyakit berarti bahwa para dokter ragu-ragu untuk meresepkan obat-obatan yang berpotensi memberikan kehidupan yang lebih sehat kepada orang-orang selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, kita harus menyatakan bahwa penuaan adalah penyakit atau setidaknya kondisi medis yang dapat diobati. Ini sangat berbeda dengan pemahaman kita saat ini, sebab sekarang kita menganggap penuaan tak bisa dihindari, tapi Anda mengatakan bahwa itu bisa dihindari dan kita bisa mengobatinya, menundanya, bahkan membalik penuaan. Bukankah ini usulan yang radikal? Itu sesuatu yang radikal, demikian halnya menerbangan pesawat atau menggunakan antibiotik dan komputer. Ini adalah jalan yang harus diikuti umat manusia. Jika kita ingin membuat kemajuan yang signifikan dalam pengobatan dan umur panjang, bahkan jika kita menyembuhkan semua penyakit hari ini, rata-rata peningkatan harapan hidup hanya akan lebih dari dua tahun. Kita perlu melakukan yang lebih baik. Bisa Anda jelaskan lebih jauh lagi tentang bagaimana di laboratorium Anda bisa membalikkan proses penuaan? Kami sedang mencari cara untuk menghilangkan epigenom, untuk memoles goresan pada CD. Kami melihat banyak gen untuk melihat apakah kami dapat dengan aman membalikkan penuaan. Kami tidak berhasil selama bertahun-tahun dan bahkan akhirnya menyebabkan kanker di sel laboratorium. Namun kami menemukan tiga gen, yang dikenal dengan faktor Yamanaka, yang dengan aman membalik proses penuaan tanpa sel-sel kehilangan identitasnya. Ini dilakukan pada sel kulit manusia dan sel saraf. Kami kemudian mengujinya pada tikus dengan saraf optik yang rusak dan mampu memulihkan penglihatan mereka dengan meremajakan saraf optik. Dan ini bisa berhasil pada manusia di masa depan? Ada investor yang yakin bisa. Saya berbicara dengan mereka via telepon pagi ini. Dua tahun penelitian pada hewan pengerat telah menjanjikan dan kami akan beralih ke uji coba manusia pertama dalam dua hingga tiga tahun ke depan untuk melihat apakah kami dapat menyembuhkan kebutaan pada manusia. Apa yang telah ditemukan ilmu pengetahuan sejauh ini dan apa yang sedang diselidiki tentang obat-obatan yang Anda sebutkan yang dapat memperlambat penuaan? Ada molekul, baik alami maupun sintetis, yang menjanjikan dalam memperlambat penuaan dan memperpanjang umur hewan dan bahkan dalam penelitian pada manusia. Dan setidaknya dua di antaranya adalah obat-obatan yang beredar di pasaran. Ada tanda-tanda yang menjanjikan bahwa penderita diabetes hidup lebih lama daripada orang tanpa diabetes. Sebuah penelitian kini mengamati puluhan ribu orang yang telah menggunakan metformin dan tingkat kanker, penyakit jantung dan Alzheimer. Apakah kita ingin hidup selamanya? Tidak (Sinclair tertawa). Apa tujuan dari penelitian medis? Untuk membantu kita memiliki hidup yang lebih lama dan lebih sehat? Ya, dan itu sama dalam hal ini. Perbedaannya adalah bahwa kita mencari akar penyebab penyakit, bukannya membalut penyakit itu begitu penyakit itu muncul. Dan dengan menyerang akar penyebabnya, dampaknya akan lebih besar. Dan itu akan berlaku untuk seluruh tubuh. Kita seharusnya tidak hanya memperlambat penuaan jantung dan membiarkan otak menua, karena akan mengakibatkan lebih banyak orang dengan penyakit Alzheimer. Kita membutuhkan pendekatan yang membuat semua bagian tubuh tetap sehat lebih lama. Dan itulah pendekatan yang saya ambil. Apa dampak inovasi ini bagi masyarakat secara keseluruhan? Ada manfaat individu untuk menjadi sehat di usia 90-an dan seterusnya, dapat memiliki banyak karier, dapat bermain dengan cicit, tidak menjadi beban bagi anak-anak Anda. Manfaat lainnya adalah finansial. Kesulitan mengingat dan mengucapkan nama orang, apa sebabnya? Berkebun, hobi yang mungkin membantu Anda hidup sampai usia 100. Bunga liar di pegunungan Albania yang membuat kaum ibu mandiri secara ekonomi. Kolega saya, saya sendiri dan sejumlah ekonom di London memperkirakan bahwa, di AS saja, memperpanjang harapan hidup hanya selama dua tahun akan menambah nilai ekonomi sebesar US$86 miliar (Rp1,2 kuadriliun) selama beberapa dekade mendatang, dan jika kita memperpanjang hidup sehat hingga 10 tahun, itu akan menjadi US$300 miliar (4,2 kuadriliun). Nilai ini akan datang dari fakta bahwa orang tidak sakit. Di Amerika, miliaran dolar dihabiskan untuk perawatan penyakit, seperti saya suka menyebutnya, lebih dari perawatan medis. Uang ini dapat mengubah masyarakat dengan digunakan untuk pendidikan dan memerangi perubahan iklim, misalnya. Ini adalah industri yang dinilai puluhan miliar dolaroleh Merrill Lynch, dan bisa segera mencapai ratusan miliar dolar. Mengapa begitu banyak uang dan bunga yang diinvestasikan dalam hal ini? Ini adalah salah satu kebutuhan terbesar yang tidak terpenuhi di dunia. Tidak ada orang di planet ini yang tidak mendapat manfaat dari kemajuan ini, bahkan anak-anak. Itu akan menciptakan dunia yang akan berbeda dari hari ini, seperti dunia yang ada sebelum ada antibiotik. Anda terlibat dengan sejumlah perusahaan yang mengembangkan produk dan layanan yang bertujuan menunda atau membalik proses penuaan. Apakah Anda khawatir ini mungkin akan membuat Anda tampak seperti seseorang yang berusaha mendapat untung dari bidang ini, bukannya hanya sebagai peneliti yang bertujuan membantu kita hidup lebih lama dan sehat? Tujuan saya adalah membuat orang-orang lebih sehat. Dan satu-satunya cara untuk membuat obat adalah dengan membentuk tim untuk mengembangkannya. Itulah yang saya lakukan. Tidak bisakah Anda melakukan ini sebagai peneliti daripada sebagai pengusaha? Tidak. Dibutuhkan jutaan dolar untuk membuat satu obat. Tapi tidakkah Anda berpikir bahwa keterlibatan Anda dalam perusahaan-perusahaan ini mungkin membuat beberapa orang curiga terhadap sains yang Anda publikasikan? Ilmu saya berdiri sendiri. Itu tidak pernah terbukti salah.