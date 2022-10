Majalengka-Dinas Pendidikan Kab.Majalengka selenggarakan peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW 1.444 H, kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Majalengka, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kab.Majalengka, Selasa (25/10/2022).

Turut serta mendampingi Bupati yakni Wakil Bupati Majalengka dan dihadiri oleh Ketua DPRD Kab.Majalengka, unsur Forkopimda Kab.Majalengka, KA Kemenag Majalengka, Ketua Baznas Kab.Majalengka, Para Staf Ahli Bupati, Asisten Daerah Kab.Majalengka, para Kepala OPD, para Camat, Pimpinan Ormas Islam di Kab.Majalengka, Ketua PGRI, Seluruh Kepala Sekolah se-Kab.Majalengka serta insan Pendidikan di Kab.Majalengka.

Dalam sambutannya, Lilis Yuliasih menyampaikan bahwa dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW ini kita menteladani bagaimana sosok beliau pada masa kepemimpinannya membina umat dan sebagai sosok pemimpin rahmatan lil alamin dan sosoknya yang akhlakul karimah dan uswatun hasanah.

Dalam perjalanan Rasulullah SAW Pendidikan karakter dimasa abad ke-14 sebetulnya telah menjadi fondasi utama di masa kepemimpinannya Nabi, hal tersebut sejalan dengan perkembangan pada abad saat ini abad ke 21 dimana pendidikan karakter sesuai dengan visi misi Kemendikbudristek yang dalamnya tertuang Kurikulum merdeka tentang pendidikan karakter yang mencerminkan semangat untuk mewujudkan profil Pelajar Pancasila yang didasari dengan akhlakul karimah.

Masih dikatakan Kadisdik, sosok kepemimpinan Nabi Muhammad SAW patut diteladani khususnya oleh segenap insan pendidikan seperti para Kepala Sekolah dan juga guru-guru, dimana nantinya kepemimpinannya dapat menjadi suri tauladan bagi siswa-siswinya, dan tentunya juga dapat mendidik dan menghasilkan generasi penerus yang berdayasaing unggul dan berakhlakul karimah hal tersebutpun sejalan dengan salah satu Visi Misi Majalengka Raharja bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berdayasaing dan berakhlakul karimah.

"Adapun hikmah dari peringatan Maulid Nabi ini mari kita bersatu menjalin semangat kebersamaan khususnya dalam membangun dunia pendidikan serta mari bersatu mewujudkan Majalengka Raharja dan Majalengka sebagai Kabupaten pendidikan," tuturnya.

Sementara itu dalam arahannya, Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan bahwa, hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yakni berkumpul dalam kebaikan bersama-sama memperingati bulan lahirnya Rasulullah SAW, dilain sisi keteladanan Rasullullah SAW harus terus kita jaga dan pelihara, sekalipun dimasa era perkembangan zaman saat ini harus terus diihidupkan kembali seperti dengan menjalin silaturahmi, mempererat rasa kebersamaan, menjaga tali persaudaraan dan saling berbagi.

"Saya berpesan kepada insan dunia pendidikaan, terutama guru-guru sebagai tenaga pendidik, harus mampu meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW bagaiman guru-guru haru mampu mendidik siswanya agar dapat menjadi sumber teladan di dalam kelas sebagai bentuk implementasi terhadap nilai-nilai yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, " ucapnya.

Dia menambahkan mari kita isi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dengan mencoba mengadaptasi diri terhadap keadaan-keadaan yang memungkinkan bisa kita jalankan dalam tempo karakteristik keseharian kita khususnya bagi tenaga pendidik dengan meneladani sifat Rasulullah SAW yang diimplementasikan dalam dunia pendidikan agar tenaga pendidik di Kab.Majalengka mampu menghasilkan generasi penerus yang berdaya saing dan berakhlakul karimah.

Usai sambutan peringatan Maulid Nabi muhammad SAW dlingkungan Dinas Pendidikan Kab.Majalengka diisi dengan tausyiah dari Mubaligh KH. MD. Ubaidillah AB.

(FDA)