BOJONEGORO-Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah memperoleh penghargaan sebagai Santri of The Year 2022 Bidang Kepemimpinan dalam Pemerintahan Kabupaten/Kota. Penganugerahan ini dilaksanakan di Gedung Nusantara IV, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (29/10/2022).

Penganugerahan Santri dan Pesantren Inspiratif Nasional Santri of The Year 2022 merupakan kegiatan yang digelar oleh Islam Nusantara Center (INC) bekerjasama dengan MPR RI dan Majelis Pesona dalam rangka Peringatan Hari Santri Nasional.

Untuk kategori kepemimpinan dalam pemerintahan kabupaten/kota, ada lima nominator. Yakni Abdul Hafidz (Bupati Rembang, Jawa Tengah), Idza Priyanti (Bupati Brebes, Jawa Tengah), Anna Muawanah (Bupati Bojonegoro, Jawa Timur), Thoriqul Haq (Bupati Lumajang, Jawa Timur), Badrut Tamam (Bupati Pamekasan, Jawa Timur).

Dalam sambutannya secara virtual, Bupati Anna Mu'awanah mengucapkan selamat Hari Santri Nasional tahun 2022. Santri, kata Bupati Anna, selalu hadir dalam sejarah perjalanan Indonesia. Santri selalu siap mengabdikan diri dan mengorbankan diri demi bangsa dan negara.

"Santri siap dan terus membantu meneguhkan NKRI makin kuat," tuturnya.

Bupati Anna menutup sambutannya dengan pantun. "Naik bis Bojonegoro turun terminal, kalau lapar mampir warung wader kali. Selamat memperingati hari santri, dedikasi santri untuk NKRI".

Sementara itu, Direktur INC Dr. Moch Aly Taufiq dalam sambutannya mengatakan, Penganugeraahan Santri dan Pesantren Inspiratif Nasional bertujuan agar generasi muda santri terinspirasi dan dapat mengikuti jejak para tokoh santri yang selama ini berkiprah dan berprestasi di berbagai bidang. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mengenang jasa para santri dan ulama dalam membangun bangsa Indonesia.

”Para Ulama dan Santri mempunyai andil besar dalam upaya pengusiran penjajah dan pembangunan bangsa Indonesia, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui. Penganugerahan ini dimaksudkan agar sleuruh generasi bangsa tidak melupakan peran santri dan ulama,” katanya.

Selain penghargaan bidang kepemimpinan kabupaten/kota, penganugerahan ini juga diberikan dalam kategori bidang seni dan budaya, dakwah, pendidikan, wirausaha, kepemimpinan dalam pemerintahan nasional, bidang kepemimpinan dalam pemerintahan provinsi.

