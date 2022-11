LONDON - Raja Charles III telah memulai proses peningkatan jumlah bangsawan yang dapat menggantikan raja untuk tugas resmi. Raja mengusulkan Putri Anne dan Pangeran Edward sebagai tambahan.

Saat ini "penasihat negara" adalah Permaisuri Camilla, ditambah empat bangsawan senior lainnya.

Tetapi dua di antaranya adalah Pangeran Andrew dan Pangeran Harry, yang tidak lagi aktif sebagai "bangsawan pekerja".

Dikutip BBC, perubahan yang diminta Raja dibacakan ke House of Lords pada Senin (14/11/2022).

Diharapkan bahwa Lords akan menjawab pada Selasa (15/11/2022) waktu setempat dan pada hari yang sama dapat melihat pemerintah memperkenalkan undang-undang di House of Commons, dengan RUU Penasihat Negara membuka jalan bagi proposal Raja untuk dua pengganti kerja tambahan.

Langkah cepat di Parlemen ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah konstitusional yang canggung tentang siapa yang dapat mewakili Raja jika dia berada di luar negeri atau tidak sehat dan tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.

Saat ini dua dari lima orang yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai konselor secara efektif dikesampingkan.

Pangeran Andrew, Duke of York, mengundurkan diri dari tugas kerajaan setelah terlibat skandal seks dengan Jeffrey Epstein.

Pangeran Harry, Duke of Sussex, tinggal bersama keluarganya di Amerika Serikat (AS) dan mundur dari "pekerja kerajaan".

Alih-alih menghapus mereka dari daftar penasihat negara, proposalnya adalah memperluas kumpulan bangsawan yang memenuhi syarat, sehingga ketiadaan Pangeran Andrew dan Pangeran Harry tidak lagi menjadi masalah.

Di House of Lords, Lord Parker of Minsmere menyampaikan pernyataan dari Raja yang meminta Putri Anne, Putri Kerajaan, dan Pangeran Edward, Earl of Wessex, untuk ditambahkan sebagai penasihat tambahan negara.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa menambahkan konselor tambahan akan memastikan efisiensi bisnis publik yang berkelanjutan saat Raja tidak ada, termasuk ketika dirinya menjalankan tugas resmi di luar negeri.

Pesan itu juga disampaikan ke House of Commons, dengan pemimpin DPR Penny Mordaunt memberi tahu anggota parlemen bahwa akan ada undang-undang yang harus diikuti.

Ini berarti mengubah Undang-Undang Kabupaten, yang saat ini menetapkan bahwa konselor adalah pasangan raja ditambah empat bangsawan berikutnya dalam suksesi takhta, yang berusia di atas 21 tahun.

Konselor saat ini adalah Camilla, Permaisuri; Pangeran William, Pangeran Wales; Pangeran Harry, Adipati Sussex; Pangeran Andrew, Adipati York dan putrinya, Putri Beatrice.

Baik Putri Anne dan Pangeran Edward sebelumnya adalah penasihat negara, sebelum disusul dalam urutan suksesi.

Penasihat dapat melaksanakan tugas resmi yang dapat mencakup pembukaan Parlemen negara, menandatangani dokumen, menerima duta besar atau menghadiri pertemuan Dewan Penasihat, jika raja sakit sementara atau berada di luar negeri.

Diharapkan Raja dan Ratu dan Pangeran dan Putri Wales dapat melakukan kunjungan ke luar negeri tahun depan, sehingga konselor dapat menjadi kebutuhan ketika mereka pergi.

Bulan lalu masalah itu diangkat di House of Lords, dengan rekan anggota Partai Buruh Viscount Stansgate menantang bagaimana Pangeran Andrew dan Pangeran Harry bisa menjadi dua dari lima pengganti ketika salah satu telah "meninggalkan kehidupan publik" dan yang lainnya telah "meninggalkan negara".