JAKARTA - Empat direksi bank bjb meraih penghargaan Top 100 CEO and The Next Leader Forum atas dedikasi dan kinerja terbaiknya membawa bank bjb berkinerja baik.

Penghargaan pertama diberikan kepada Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi. Yuddy meraih penghargaan penghargaan iniย diraih atas kepemimpinan gemilangnya bagi bank bjb sehingga kinerja perusahaan semakin solid, terus tumbuh, di tengah tantangan ekonomi dan disrupsi digital. Yuddy dinilai secara konsisten melakukan inovasi, adaptasi, dan pengembangan bisnis. Juga, semakin fokus dan mampu meningkatkan akselerasi bisnis melalui pendekatan digitalisasi.

Kedua, Direktur Information Technology, Treasury & International Banking bank bjb Rio Lanasier meraih penghargaan 'The Next Top Leaders 2022'.

Rio dianggap mampu membawa bank bjb, menjadi salah satu bank dengan fokus utama mendorong digitalisasi. Sehingga semakin efisien dan melahirkan berbagai inovasi di berbagai layanan perbankan milik bank bjb.

Ketiga, Direktur Komersial & UMKM bank bjb Nancy Adistyasari berhasil meraih penghargaan sebagai The Next Top Leader 2022ย karena kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan bisnis bank bjb semakin solid, dan mendukung berbagai program usaha kecil menengah sehingga semakin berkontribusi bagi pertumbuhan bisnis bank bjb.

Keempat, Direktur Keuangan bank bjb Nia Kania meraih penghargaan prestisius, sebagai Best of The Best CFO Category Bank KBMI 2 dari The Finance.

Selain Nia, The Finance juga memberikan apresiasi Special Awards kepada bank bjb, sebagai 'The Most Active Bank in Digital Innovation' kategori BPD dan Top 20 Financial Institution 2022 di kelompok Aset Rp100 Triliun sampai dengan Rp500 Triliun.

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto menyampaikan, berkat kepemimpinan para direksi saat ini, bank bjb terus mencatatkan kinerja yang cemerlang, bahkan berhasil tumbuh di atas rata-rata perbankan nasional.

Kini, bank bjb pun semakin dikenal sebagai salah satu bank nasional dengan kemampuan bisnis yang solid dengan dukungan sistem teknologi informasi mumpuni. Tak heran, semakin banyak perbankan yang ingin menjalin kolaborasi dengan bank bjb.

Sementara itu, melalui kepemimpinan Yuddy Renaldi, bank bjb menyiapkan langkah besar untuk dapat menjadi elite bank melalui pertumbuhan yang berkelanjutan, kinerja yang sehat, balance sheet yang solid, dan tata kelola yang baik.

Seluruh insan bank bjb mendukung penuh Direktur Utama Yuddy Renaldi yang menerapkan program budaya perusahaan tahun 2022 yakni berfokus pada kolaborasi lintas divisi, memimpin dengan prinsip untuk selalu melahirkan inovasi terbaik, sekaligus juga mendorong semua karyawan memberikan yang terbaik kepada pada stakeholder termasuk nasabah.

Melalui kepemimpinan Direktur Utama Yuddy Renaldi, fokus bisnis bank bjb kini juga mulai diarahkan dengan mengembangkan pola hybrid banking.

"Online dan offline menjadi suatu kekuatan yang solid jika dijalankan secara bersamaan. bank bjb percaya dua kekuatan itu jika dikolaborasikan akan semakin mampu meningkatkan kinerja bank bjb di masa depan, semakin baik, dan tumbuh" ucap Widi

(Wid)