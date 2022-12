JAKARTA - Jelang tutup tahun, bank bjb kembali menorehkan prestasi gemilang atas kinerja yang telah dicapainya. bank bjb dinobatkan sebagai pemenang Tempo Financial Award (TFA) 2022 kategori "The Best Bank in Digital Service, The Best Bank in Financial Resilience & The Best Bank in Financial Sustainability.

bank bjb dinilai telah mampu melakukan digitalisasi di berbagai layanan perbankan sehingga mampu mendukung kinerja bisnis semakin bertumbuh dan tetap mampu menjaga kinerja di tengah tantangan ekonomi.

Penghargaan tersebut diterima oleh Direktur Information Technology, Treasury & International Banking bank bjb Rio Lanasier, Rabu (14/12/2022) di Jakarta. Penghargaan diserahkan dalam rangkaian acara Penganugerahan Tempo Financial Award 2022.

Menurut dewan juri, bank bjb telah memiliki kontribusi besar dalam memajukan perekonomian Indonesia, terutama di tengah masa pandemi Covid-19.

Adapun penilaian dan penjurian dilakukan oleh TEMPO Media Group dan Pusat Data Analisa TEMPO (PDAT) bekerjasama dengan Indonesia Banking School (IBS). Data penilaian yang diambil berdasar kinerja bisnis dan ditinjau oleh juri dengan transparan serta tidak memihak.

Dalam kesempatan menerima penghargaan, Rio menyampaikan bahwa bank bjb berterimakasih dan sangat bersyukur terhadap penghargaan yang diberikan. Hal tersebut menjadi buah manis bagi bank bjb yang terus konsisten melakukan digitalisasi perbankan dengan tujuan memberikan pelayanan perbankan secara prima kepada masyarakat.

Disampaikan Rio, penghargaan The Best Bank in Digital Service, The Best Bank in Financial Resilence & The Best Bank in Financial Sustainability ini merupakan bentuk apresiasi terhadap komitmen perusahaan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan negara, dan juga komitmen dalam terus mendorong digitalisasi.

Dewan juri menilai, saat ini bank bjb telah menjadi salah satu bank dengan fokus utama mendorong digitalisasi untuk semakin membuat bisnis efisien, dan melahirkan berbagai inovasi di berbagai layanan perbankan milik bank bjb. bank bjb dinilai konsisten melahirkan inovasi, adaptasi, dan pengembangan bisnis. Juga, semakin fokus dan mampu meningkatkan akselerasi bisnis melalui pendekatan digitalisasi.

Disampaikan Rio, penghargaan yang diraih bank akan menjadi motivasi untuk terus mencatatkan kinerja gemilang secara berkelanjutan di masa depan.

Saat ini, bank bjb telah menggandeng dua perusahaan IT dunia untuk pengembangan sistem cloud dan digitalisasi layanan, yakni Amazon Web Service (AWS) dan Alibaba Cloud. Kolaborasi ini merupakan langkah bank bjb untuk menjawab tantangan digitalitasi.

Di samping itu, bank bjb juga melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) agar melek digital. Pengetahuan digitalisasi tak hanya yang bekerja di bawah Divisi Information Technology, tetapi juga seluruh insan bank bjb. bank bjb berkolaborasi dengan perusahaan kelas dunia yakni AWS dan Alibaba Cloud untuk menjawab tantangan global dengan menghadirkan pengalaman baru DIGI by bank bjb yang mudah untuk digunakan nasabah bank bjb dalam mengakses berbagai layanan perbankan dari mana saja.

"Semoga predikat yang diberikan dapat menjadi penyemangat insan bjb untuk senantiasa mencetak prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang," ucap Rio.

(Wid)