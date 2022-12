BALI - Grup MIND ID sebagai Holding Industri Pertambangan di Indonesia bersama dengan anggotanya PT Antam Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT Inalum (Persero), PT Timah Tbk menjalankan praktik operasi pertambangan sesuai dengan prinsip Good Mining Practice (GMP). Hal ini diwujudkan dengan menggelar acara Kepala Teknik Tambang (KTT) Summit di Bali pada 2-14 Desember 2022 lalu.

Acara yang dihadiri oleh kepala tambang dari seluruh anggota MIND ID ini menjadi sarana sinergi dan membangun kolaborasi pentahelix antara MIND ID dengan Pemerintah, sekaligus sebagai ajang diskusi isu-isu strategis dalam implementasi kaidah Teknik Pertambangan yang baik di Grup MIND ID.

Hendi Prio Santoso selaku Direktur Utama MIND ID menyambut baik gelaran ini sebagai sarana kolaborasi Perusahaan dengan stakeholdernya. “Dengan hadirnya perwakilan Kementrian ESDM sebagai Pembina Teknis dari kegiatan pertambangan di Indonesia, diharapkan mampu memberi masukan dan arahan strategis dalam implementasi GMP secara lebih baik ke depannya,” ujarnya.

KTT Summit tahun ini mengambil tema “Achieving Sustainable Mining Operation Through the Implementation of Good Mining Practices in MIND ID”. Acara yang dihadiri lebih dari 80 orang ini setidaknya dihadiri oleh Kepala Inspektur Tambang, Direktur Operasi dan Produksi Seluruh Grup MIND ID, serta Kepala Teknik Tambang dan Pengelola K3LH di lingkungan MIND ID.

Ajang ini juga menjadi kesempatan yang baik untuk sharing best practice, tantangan dan rencana perbaikan implementasi GMP dari tiap Anggota Holding, dan dari pelaku industry sejenis. Sebagai informasi tambahan, GMP sendiri memiliki lima aspek utama, yaitu: Aspek Teknik Pertambangan, Aspek Konservasi, Aspek Keselamatan Pertambangan, Aspek Perlindungan Lingkungan, Aspek Standarisasi & Usaha Jasa.

Direktur Operasi dan Portfolio MIND ID Danny Praditya mengajak seluruh peserta mau berkolaborasi demi mewujudkan visi Bersama. “Mari bersama-sama berkolaborasi dalam menghadapi tantangan yang ada dalam implementasi GMP dalam kegiatan operasi Grup MIND ID untuk berkontribusi untuk Indonesia,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini juga terdapat agenda peluncuran logo safety yang dijadikan ikon di MIND ID. Logo yang memiliki tagline “prevention is our number one Intention” ini menjadi semangat bersama bahwa mencegah menjadi komitmen utama dalam menciptakan keselamatan kerja di lingkungan MIND ID.

Harapannya hal ini menjadi upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan dan defisiensi produktivitas kerja.

“MIND ID berkomitmen menciptakan budaya kerja yang mengutamakan safety. Produksi tinggi menjadi tidak berarti bila terjadi fatality. Ini resolusi kami untuk setiap aspek operasional perusahaan. Harapannya semangat ini tidak luntur setelah acara ini selesai berlangsung,” tutur Danny.

(Wul)