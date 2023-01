KIEV – Penasihat utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengklaim bahwa “satu-satunya cara” negara itu sepenuhnya mengalahkan Rusia adalah dengan menjadi sebuah monarki. Komentar aneh Alexey Arestovich telah menimbulkan tanda tanya setelah viral di media sosial.

Berbicara dalam wawancara dengan musisi Oleg Skripka pada Minggu, (1/1/2023) Arestovich menyinggung novel fantasi populer karya sastrawan Inggris J.R.R. Tolkien, "The Lord of the Rings". Dia bersikeras bahwa mengatakan bahwa "jika kita berada dalam naskah Lord of the Rings... kembalinya raja harus terjadi."

“Apakah Ukraina siap untuk monarki?” tanya Arestovich dalam wawancara itu, sebagaimana dikutip Sputnik.

"Dan saya akan memberi tahu Anda, jika Anda berpikir secara rasional, satu-satunya cara untuk membunuh semua yang datang kepada kita dari Moskow adalah dengan mendeklarasikan monarki," pangkasnya.

Arestovich tidak mengklarifikasi siapa yang dia bayangkan untuk diberikan mahkota sebagai pemimpin “Kerajaan Ukraina” jika Zelensky menjalankan sarannya.

Referensi terkait "The Lord of the Rings" telah beberapa kali digunakan Kiev sejak Rusia memulai serangan ke Ukraina pada Februari 2022. Pejabat senior Ukraina dilaporkan menyebut tentara Rusia sebagai "orc", dan pada akhir Maret Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov mengklaim militan Kiev akan "akan berdiri teguh" melawan apa yang disebutnya "serangan Mordor". Ejekan itu ditanggapi pasukan milisi pro Rusia di Donetsk dengan mengenakan badge bertuliskan: "Lahir sebagai orc, pertahankan Mordor."