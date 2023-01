Jakarta– PT Pegadaian memperoleh anugerah Indonesia Corporate and Brand Champion 2023 di ajang Infobrand Forum 2023 yang di gelar di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (18/01/2023). Penghargaan tersebut diberikan berdasarkan pencapaian yang diperoleh Pegadaian sepanjang tahun 2022.

Kepala Departemen Komunikasi Perusahaan PT Pegadaian Basuki Tri Andayani mengatakan bahwa perusahaan terus konsisten meningkatkan corporate values maupun produk dan layanan. Hal sejalan dengan visi Pegadaian yakni Menjadi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.

"Alhamdulillaah, nasabah PT Pegadaian sampai 31 Desember 2022 tercatat naik 11,11 persen. Pada 31 Desember 2021 jumlah yang dilayani sebanyak 19,67 juta orang sedangkan 31 Desember 2022 naik menjadi 21,86 juta orang. Hal ini membuktikan bahwa brand Pegadaian sebagai korporasi maupun produk dan layanannya semakin dikenal dan dicintai masyarakat," katanya.

Lebih lanjut Basuki mengatakan bahwa pihaknya terus mendorong agar nasabah terus memanfaatkan aplikasi Pegadaian Digital atau Pegadaian Syariah Digital untuk bertransaksi. Hal ini sekaligus menepis anggapan sebagian orang bahwa Pegadaian adalah perusahaan kuno.

Saat ini pengguna kedua aplikasi tersebut telah mencapai 5,93 juta orang. Dengan aplikasi tersebut beragam transaksi dapan dilakukan dimana saja dan kapan saja selama nasabah masih bisa mengakses jaringan internet.

Sementara itu CEO Infobrand.id Susilowati Ningsih dalam sambutannya mengatakan, sepanjang dua tahun terakhir Pandemi Covid-19 telah membawa dampak besar pada laju perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun demikian, beberapa perusahaan dan brand justru bisa bertahan dan bahkan bertumbuh di tengah perilaku konsumen yang berubah drastis.

Kinerja positif perusahaan-perusahaan dan brand-brand tersebut sepanjang satu tahun terakhir, mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak. Beberapa diantaranya dalam bentuk Penghargaan-penghargaan bergengsi baik skala nasional bahkan tingkat internasional.

“Atas prestasi tersebut Infobrand melakukan riset dan memberikan apresiasi kepada perusahaan maupun brand yang tetap tangguh dan tumbuh selama krisis berlangsung. Selain ajang pemberian penghargaan, Infobrand Forum 2023 juga diisi dengan seminar yang menjadi ajang untuk meng-update informasi dan pengetahuan agar para peserta semakin siap menghadapi tantangan ke depan," katanya.

