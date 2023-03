JAKARTA - Astra resmi membuka pendaftaran ajang Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards 2023 yang digelar untuk ke-14 kalinya. Peresmian ini ditandai dengan acara Kick Off 14th SATU Indonesia Awards 2023 yang digelar di Catur Dharma Hall Menara Astra, Jakarta, Senin (6/3/2023).

Ajang penghargaan SATU Indonesia Awards ini ditujukan untuk mencari pemuda pemudi Indonesia yang telah berkontribusi positif dan membawa perubahan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Pada ajang ini, terdapat lima kategori, di antaranya kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi. Ada juga kategori kelompok yang mewakili kelima bidang tersebut.

“Sejak tahun 2010, Astra secara konsisten menyelenggarakan SATU Indonesia Awards. Kami berharap konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan ini bisa menemukan semakin banyak generasi muda Indonesia yang bekerja tanpa pamrih dalam memberi manfaat untuk masyarakat di sekitarnya, dan mendukung terciptanya kehidupan berkelanjutan yang selaras dengan aspek environment, social, dan governance (ESG) untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah.

Dengan mengusung tema “Untuk Hari Ini dan Masa Depan Indonesia”, para peserta SATU Indonesia Awards 2023 akan dinilai berdasar parameter motivasi, obstacle, outcome, outreach, dan sustainability. Penilaian di tahun ini juga akan berbeda dikarenakan adanya penambahan bobot penilaian untuk aspek sustainability, seperti yang dikatakan oleh Head of Corporate Communications Astra Boy Kelana Soebroto.

“Di mana produk-produk daripada pendaftar SATU Indonesia Awards selaras dengan ESG, environment, social, dan governance. Juga selaras dengan ASTRA 2030 Sustainability Aspirations. Ini yang kami lakukan tahun ini dan tentunya, pada kesempatan yang berharga ini, kami harapkan juga gaung dari SATU Indonesia Awards terus bergema, dibantu dengan para mitra, dewan juri, yang juga secara komitmen dukung acara ini,” katanya.

Penerima apresiasi SATU Indonesia Awards 2023 ini nantinya akan mendapatkan bantuan dana kegiatan sebesar Rp65 juta dan pelatihan pembinaan, serta potensi kolaborasi bersama desa binaan Astra.

“Selain berikan bantuan dana kegiatan, para peserta juga menerima bantuan pelatihan dari Astra. Juga tentunya potensi kolaborasi dengan Desa Sejahtera Astra dengan Kampung Berseri Astra. Di mana, saat ini ada 170 Kampung Berseri Astra dan 1.060 Desa Sejahtera Astra yang tersebar di berbagai provinsi,” ucap Boy Kelana Soebroto.

Jangan sampai ketinggalan, pendaftaran SATU Indonesia Awards 2023 mulai dibuka sejak 6 Maret sampai 6 Agustus 2023 mendatang melalui situs sia.astra.co.id. Adapun kriteria untuk para pendaftar sebagai berikut:

- Berusia maksimal 35 tahun

- Individu atau kelompok (minimal 3 orang)

- Kegiatan harus orisinal

- Kegiatan telah berlangsung minimal 1 tahun

- Belum pernah menerima penghargaan nasional/internasional

- Bukan karyawan Grup Astra dan mitra SATU Indonesia Awards

- Dapat mendaftarkan orang lain yang memenuhi persyaratan dan ketentuan mengikuti 14th SATU Indonesia Awards 2023

- Program yang diajukan tidak pernah menerima manfaat dari Grup Astra

- Program yang diajukan selaras dengan sustainability yang meliputi environment, social, dan governance (ESG).

Adapun penilaian ini akan ditentukan oleh 10 dewan juri, di antaranya Prof. Nila Moeloek (Dosen Fakultas Kedokteran UI), Prof. Emil Salim (Dosen Ilmu Lingkungan Pascasarjana UI), Prof. Fasli Jalal (Rektor Universitas YARSI dan Guru Besar Pascasarjana UNJ), Ir. Tri Mumpuni (Pendiri Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan), Onno W. Purbo (Pakar Teknologi Informasi), Arif Zulkifli (Direktur Utama PT Tempo Inti Media Tbk), Dian Sastrowardoyo (Pegiat Seni), Billy Boen (Founder Young On Top), Boy Kelana Soebroto (Head of Corporate Communications Astra), dan Diah Suran Febrianti (Head of Environment and Social Responsibility Astra).

Ajang SATU Indonesia Awards 2023 resmi dibuka dengan ditandai pembubuhan tanda tangan oleh perwakilan dewan juri yang hadir dan penerima apresiasi SATU Indonesia Awards 2022, David Hidayat di atas kain lantung.

Bincang Inspiratif

Selain meresmikan SATU Indonesia Awards 2023 yang ke-14, kegiatan Kick Off ini juga hadirkan bincang inspiratif, AstraTalk yang diisi oleh dua dewan juri, yakni Dosen Fakultas Kedokteran UI Prof. Nila Moeloek dan Head of Environment and Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti, bersama David Hidayat penerima penghargaan SATU Indonesia Awards 2022.

Dalam bincang inspiratif, David Hidayat menceritakan tentang bagaimana dia membentuk program Anak Desa Sungai Pinang (Andespin) yang berfokus pada kegiatan konservasi ekosistem pesisir Laut Sungai Pinang dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program kegiatannya ini juga telah memberikan dampak pada masyarakat di Desa Sungai Pinang, termasuk secara ekonomi. “Yang pertama, dampak masyarakat itu adalah yang dulunya masyarakat itu tidak punya kesadaran terhadap lingkungan, sekarang sudah perlahan memiliki kesadaran terhadap lingkungan, apalagi anggota yang tergabung di Andespin, secara ekonomi juga terdampak,” tutur David.

Hal tersebut lah yang dilihat oleh Prof Nila Moeloek selama menjadi juri SATU Indonesia Awards, yakni selalu mencari terobosan-terobosan dari anak-anak muda untuk membangun negeri ke arah yang lebih baik.

“Jadi itu yang saya senang sekali bisa ke SATU Indonesia Awards, bahwa anak muda dapat mengubah bangsa kita menjadi bangsa yang berkualitas,” ujar Prof Nila Moeloek.

Dalam bincang inspiratif tersebut, Head of Environment and Social Responsibility Astra Diah Suran Febrianti juga mengungkapkan kriteria yang diinginkan dari pemenang SATU Indonesia Awards 2023.

“Kami berharap dari para pendaftar, yang terjadi ini adalah program-program pemuda pemudi Indonesia yang bisa memberikan dampak yang luas terhadap kemajuan masyarakat di sekitarnya, baik dari sisi pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, kesehatan, dan juga teknologi, dan rasanya menjadi salah satu kriteria kita,” ucapnya.

Selain itu, kedua dewan juri ini juga berharap generasi muda saat ini dapat memiliki kreativitas tanpa batasan untuk berkontribusi, serta dapat saling berkolaborasi dengan para pemuda-pemudi lainnya agar selalu dapat memberikan inspirasi bagi sekitarnya.

Harapan yang sama juga diungkapkan oleh David, jika programnya dapat terus berlanjut dan hubungan tetap dari berbagai unsur masyarakat dan lainnya. Dia juga mengatakan, bahwa generasi muda harus menjadi benteng untuk negaranya agar dapat menjaga bangsa dan masyarakat di lingkungannya.

Semangat anak bangsa yang telah berkontribusi positif untuk masyarakat sekitarnya untuk hari ini dan masa depan Indonesia, sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.

